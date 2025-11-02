Според социалните мрежи: Ямал и Ники Никол все още са влюбени

Въпреки последните слухове за раздяла между футболната звезда Ламин Ямал и певицата Ники Никол, двамата по никакъв начин не потвърждават твърденията.

Както е модерно да се прави, двойката трябва да изтрие общите си снимки в социалните мрежи, а това не се е случило до този момент, като в профилите и на двамата техните романтични моменти могат да бъдат забелязани.

Говорители на Ламин и Ники също не са коментирали темата. Междувременно вчера сексапилната брюнетка събра погледите на поредния си концерт, този път с разкрепостени танци със своята колежка Тини, която пък е гадже на аржентинския футболен национал Родриго де Пол.