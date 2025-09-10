Легенда в електронните спортове се оттегли след 20 години на сцената

Популярни
  • 10 сеп 2025 | 10:35
  • 210
  • 0
Легендарен играч - не само в Counter-Strike, но и в шуутър света като цяло - Кирило "ANGE1" Карасов обяви, че прекратява своята професионална кариера. Той записа името си със златни букви както в историята на CS, така и в тази на по-новото заглавие - VALORANT. Именно неговото място зае Олександър "s1mple" Косталиев в Hellraisers, за да се превърне той един ден в икона на заглавието.

Преди 20 години започна участието си в CS турнири рано и се превърна в един от най-знаменитите лидери в CIS региона, като успя да запише над 150 участия в различни шампионати. Вместо да затвори кариерата си в легендарния шуутър на Valve, Карасов взе решението преди пет години да премине към VALORANT.

Сега е време той да прекъсне състезателния си път, за да отвори възможността да опита треньорска позиция, каквато можем да очакваме от него съвсем скоро.

