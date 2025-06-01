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  3. Топчо: Предложението ми е да се направи "В" група до 23 години

Топчо: Предложението ми е да се направи "В" група до 23 години

  • 1 юни 2025 | 20:40
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Бившият капитан на Левски Елин Топузаков говори след бенефиса на Мартин Камбуров в Пловдив.

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Звездно шоу на "Лаута"! Легендарният Камбуров каза "край" пред 10 000 зрители

"Събрахме се три поколения качествени български футболисти, уважихме Мартин Камбуров, той го заслужавахме. С годините сме понатежали малко, по-младите бяха по-свежи, естествено. Ние се опитваме да покажем, че българските футболисти имат качества, без значение от годините. Решението за българите е похвално, трябваше да се почне от някъде.

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Моето предложението беше да се направи "В" група до 23 години, това са 1300 футболисти. Б група да бъдат четирима до 23 години - пирамидата да почне отдолу-нагоре, но трябва малко време може би да се обсъди това мое предложение", каза Топчо.

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