Today we are fighting PLAY-IN stage, winners advance to RES EEM: Spring 2024🔥



🕔17.00 CET 🇪🇺

🆚 AIRLYA

🎥https://t.co/tgECB0qB9v



Bugün RES Season 6 turnuvasında PLAY-IN aşamasında mücadele ediyoruz.



🕖 19.00 TSİ 🇹🇷

🆚 AIRLYA

🎥https://t.co/tgECB0qB9v pic.twitter.com/xRropCqQkT