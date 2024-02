Силен 500 излезе от групите на RES

Българският 500 Esports съумя да излезе от груповата фаза на CS2 турнира - RES Season 6. Родните геймъри надиграха Nexus с 13:10 на Mirage.

Срещата бе решаваща за отборите, като в крайна сметка "лъвовете" победиха и се класираха за финалния двубой.

Последната битка ще се играе утре, където два български отбора ще се борят за място на RES Eastern European Masters Spring, който е и квалификация за BLAST Premier Showdown.

От 15:00ч. 500 излиза срещу Zero Tenacity, а от 18:00ч. The Chosen Few, чийто състав е почти изцяло български ще срещне AIRLYA.

