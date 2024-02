The Chosen Few се реваншира за лошия старт с две победи

We are starting our decider match against @navijunior again. Map is Mirage



Live on: https://t.co/IovaAXeC1c



Günün final maçı ve karar haritası Mirage. Rakibimiz @navijunior karşı oynuyoruz.



Canlı olarak izlemek için: https://t.co/IovaAXeC1c https://t.co/yraudX7v3u