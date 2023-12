Takımımız güçleniyor. @milkycs2 takımımıza performans koçu olarak katılıyor.



Hoş geldin Komşu 🇹🇷 🤝🇧🇬



Our team is getting stronger. @milkycs2 is going to join our team as performance coach.



Welcome Komşu 🇹🇷🤝🇧🇬#riseofthechosen pic.twitter.com/s4lRAX2fvZ