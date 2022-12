Франция продължава защитата на световната си титла в сблъсък с Полша

Les Bleus will face 𝗣𝗢𝗟𝗔𝗡𝗗 🇵🇱 in the 𝗹𝗮𝘀𝘁 𝟭𝟲 👊



Cancel your Sunday afternoon plans 😉#FiersdetreBleus pic.twitter.com/u6gFUEFJLL