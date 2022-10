Божидар "bzm" Богданов и OG отвориха TI на втора позиция

Announcing the groups for #TI11



Group A: BetBoom, Boom, Evil Geniuses, Gaimin Gladiators, Hokori, PSG.LGD, OG, Royal Never Give Up, Soniqs, Team Liquid.



Group B: Team Aster, Beastcoast, Entity, Fnatic, Team Secret, Team Spirit, Talon, TSM FTX, Tundra, Thunder Awaken. pic.twitter.com/gY52IARrtL