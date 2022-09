Българският шампион по CS:GO ще участва в международния турнир Clash of Leagues

Този уикенд, 10 и 11 септември, ще се излъчи международният турнир по CS:GO на Clash of Leagues – европейският формат, който дава възможност на най-добрите играчи и отбори от няколко държави да се състезават помежду си за общия награден фонд от 5 000 евро.

Тази година Clash of Leagues се завръща, издигайки на арената четирите най-добри отбора по CS:GO от Австрия, Швейцария, Адрия и България. Тимът на SKADE, спечелил последния сезон на A1 Gaming League, е родният представител. Сред поканените отбори са и BLINK (Адрия), ESVO (Австрия) и Shape Sports (Швейцария).

Предстоят важни мачове за българските геймъри тази вечер

Мачовете ще започнат точно в 13:30 часа българско време и ще се излъчват с коментар на български в канала на A1 Gaming League в Twitch и с коментар на английски в официалния канал на Clash of Leagues отново в платформата.

Битките ще се играят по схемата две победи от три мача, а форматът на турнира ще бъде двойна елиминация. Clash of Leagues стартира през 2021 година като европейски турнир по електронни спортове, обединявайки едни от най-големите лиги за електронни спортове в Европа. Clash of Leagues дава шанс на шампионите в някои от най-популярните игри да се състезават един срещу друг в международен двубой. През 2021 България излъчи шампион в серия от локални турнири по Brawl Stars и класира победителя Chernobyl Dribblers във финалната четворка на Clash of Leagues.