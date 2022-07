Втора поредна титла за Бернарда Пера

12-wins in a row 💥 @bernarda_pera is unstoppable and claims the 2022 Women’s 𝗛𝗮𝗺𝗯𝘂𝗿𝗴 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗢𝗽𝗲𝗻 〽️ crown 👑@atptour | #hamburgopen pic.twitter.com/48aHDPXdOW