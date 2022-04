Местен кадър вдъхнови Лестър за успех срещу Кристъл Палас

Kiernan Dewsbury-Hall is on fire for #LCFC today!



39’ 🅰️

45’ ⚽️



𝗢𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗼𝘄𝗻 🦊 pic.twitter.com/PQCsB6TWMP