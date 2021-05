Електрическият ID.4 на Volkswagen e вече в България

На 11 май 2020 г. се състоя официалното представяне в България на Световния автомобил на годината 2021 – новият изцяло електрически SUV Volkswagen ID.4. Освен възможността да пипнат и видят модела за първи път, гостите на събитието можеха да тестват ID.4 на място, и така да са сред първите в страната, които да имат преки впечатления от неговите възможности и поведение на пътя. И наистина, ID.4 е SUV модел от ново поколение, който предлага спортно усещане зад волана, съчетано хармонично с комфортното изживяване при всяко пътуване.

Със своя впечатляващ външен дизайн и изключително просторен интериор, новият електрически модел използва множество модерни решения за управление на функциите, контролни прибори и дисплеи, инфотейнмънт и асистиращи системи. Най-важното за ID.4 накратко: 100% SUV - 100% електрически. ID.4 е първият SUV модел на Volkswagen с изцяло електрическо задвижване, както и първият електрически „световен автомобил” на марката. ID.4 излиза на най-големия пазарен сегмент в света – класът на компактните SUV модели. Световен Автомобил на 2021 избран от жури, съставено от над 90 международни автомобилни журналисти от 24 държави, които гласуват за най-добрите новости на световния автомобилен пазар Осем предварително конфигурирани варианта ID.4 - Pure, City, Pro, Life, Business, Family, Tech и Max.

Тази стратегия има за цел да направи структурата на моделната гама по-ясна и разбираема за клиентите. Два размера на акумулаторната батерия - ID.4 Pure и ID.4 City ще използват батерии с нетен капацитет 52 кВтч и тягови електродвигатели с мощност 109 кВт (148 к.с.) и 125 кВт (170 к.с.). Останалите шест версии на новия модел ще използват батерия с капацитет 77 кВтч, която осигурява автономен пробег до 522 километра (според WLTP), а разположеният на задния мост електродвигател развива максимална мощност 150 кВт (204 к.с.). Нов дизайн за новата ера. Външният дизайн се отличава с мощни пропорции и футуристично излъчване. Неговият изчистен стил с плавни линии и форми е вдъхновен от природата и осигурява много добра аеродинамика с коефициент на въздушно съпротивление от 0,28. Open Space за пътниците на борда. Конструктивната архитектура на ID.4 с нейното дълго междуосие създава изключително просторен интериор с размери и обеми, сравними с тези на конвенционален SUV модел от горния автомобилен клас. Концепция за управление на функциите от нова ера.

Сензорният екран с диагонал до 12 инча, гласовото управление с естествени фрази, интернет свързаността и връзка и интелигентните светлини ID. Light са неизменна част от стандартното оборудване. Допълнително предлаганите възможности и удобства включват head-up дисплей с разширена реалност, който обединява изображенията на определени показания на контролните прибори и системи с реалната обстановка около автомобила. Нова електронна платформа. Софтуерът и хардуерът на ID.4 са проектирани в рамките на чисто нова електронна архитектура. Наред с редица други предимства, тя позволява на клиента да получава онлайн актуализации на автомобила след покупката. Интелигентна свързаност. Навигационната система Discover Pro и мобилните онлайн услуги на We Connect Start са част от стандартното оборудване на всички осем версии на модела. Асистиращите системи създават още по-добро усещане зад волана. Лесно зареждане. Volkswagen е първият голям автомобилен производител, който с We Charge предлага цялостна зарядна екосистема за електромобили. Клиентите могат да разчитат на цялостно усещане за удобство и сигурност при зареждане на своя автомобил. Мобилността на бъдещето е електрическа и устойчива. В момента на приемането от своите собственици в Европа, Volkswagen ID.4 има изцяло неутрален въглерод баланс. Около ID. Моделите на марката ще бъде изградена цяла екосистема на устойчива електрическа мобилност.

Основните акценти при ID.4 Два размера на aкумулаторната батерия. При ID.4 първоначално ще се предлагат два размера батерии – при версиите ID.4 Pure и ID.4 City се използва вариант с нетно енергийно съдържание 52 кВтч, която дава възможност за изминаване на пробег до 348 км (според WLTP) с едно зареждане. При останалите модели се използва акумулаторна батерия с нетен капацитет от 77 кВтч, която съдържа енергия, достатъчна за изминаването на автономен пробег до 522 км (WLTP). Във всички случаи акумулаторната батерия е разположена в подовата секция на каросерията и осигурява нисък център на тежестта и балансирано разпределение на натоварването на двата моста. Големите колела с диаметър до 21 цола подчертават спортния характер на електрическия SUVмодел, докато клиренсът от 16 сантиметра е отлична предпоставка за успешно справяне и с леки офроуд терени. Три нива на мощност. Тяговият електродвигател е разположен на задния мост и се предлага в три различни нива по отношение на мощността. Във вариантите ID.4 Pure и ID.4 City той развива 109 кВт (148 к.с.) или 125 кВт (170 к.с.), докато при всички останали варианти мощността е 150 кВт (204 к.с.).

С тази върхова версия на двигателя ID.4 ускорява от 0 до 100 км/ч за 8,5 секунди, а при всички варианти на новия модел максималната скорост е електронно ограничена на 160 км/ч. По-късно тази година ще бъде представен и спортния флагман на гамата с система за двойно предаване. Динамична външност. Външният дизайн на ID.4 се отличава с впечатляващо атлетични пропорции и ултрамодерно излъчване. Изчистената стилистика с плавни линии и форми е вдъхновен от природата и се се откроява със своята усъвършенствана аеродинамична концепция с коефициент на въздушно съпротивление от едва 0,28. Още в стандартното оборудване новият модел предлага почти пълно светодиодно изпълнение на предните светлини, докато комбинираните задни светлини използват изцяло LED технология при всички изпълнения на ID.4. Топверсията в гамата включва интерактивната матрична система IQ. Light на предните LED фарове с интелигентно управление на дългите светлини. Триизмерният дизайн на комбинираните LED светлини отзад се отличават с изключително хомогенно оформление в ярко червено.

Изобилие от пространство за семейството и багажа. Дългият 4,58 метра ID.4 използва модулната платформа за модели с електрическо задвижване MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) на Volkswagen, при която компановъчната схема за разпределение на вътрешното пространство за пътниците, багажа и системата за задвижване е принципно нова и предлага редица предимства. На практика просторът в купето е сравним с този при конвенционалните SUV модели в горния автомобилен клас. Цветовете в интериора са модерни и приветливи - също както и използваните материали с първокласно качество на повърхностите. В зависимост от положението на облегалката на задната седалка, багажното отделение може да предложи от 543 до 1 575 литра. Оборудването на ID.4 включва електрическо задвижване на капака на багажника, релси за багажник на покрива (стандартно) и теглич за прикачни товари. Два екрана и гласово управление с естествени фрази. Модерната концепция за управление на функциите и контролните прибори в новия електрически SUV модел вече не изисква никакви физически бутони и е фокусирана върху двата екрана с висока разделителна способност на арматурното табло.

По-малкият от тях замества класическия блок на контролните прибори зад волана, докато този с по-голям диагонал (до 12 инча) заема централна позиция на таблото, предлага сензорна повърхност и се ползва от инфотейнмънт системата. Освен това водачът може да използва системата за гласово управление с естествена реч „Hello ID.“, която разбира редица разговорни фрази и е в състояние да получи достъп до информация от облака благодарение на своята постоянна връзка с интернет. Иновативната ID. Light под формата на светлинна лента под челното стъкло също дава своя принос, осигурявайки интуитивна подкрепа на водача. Ново информационно измерение. Иновативният head-up дисплей с разширена реалност обединява своите показания с картината на реалната обстановка около ID.4 – насочващите стрелки по зададения маршрут на навигационната система например се прожектират в реалистична триизмерна форма в непосредственото зрителното поле на водача на около 10 метра „пред” автомобила. Навигационната система Discover Pro също е част от стандартното оборудване на всички версии на новия модел - също както и мобилните онлайн услуги от We Connect Start. Асистиращите системи от гамата IQ. Drive правят шофирането още по-спокойно и безопасно, като това важи в особена степен за Travel Assist. Софтуерът и хардуерът в ID.4 са проектирани като част от изцяло нова електронна архитектура, което наред с множество други предимства позволява на клиента да получава и онлайн актуализации на автомобила след покупката. Осем предварително конфигурирани варианта. Volkswagen предлага новия ID.4 в осем предварително конфигурирани варианта - Pure, City, Pro, Life, Business, Family, Tech и Max.

Тази маркетингова стратегия има за цел да направи структурата на обширната моделна гама на ID.4 по-ясна и разбираема за клиентите и всеки от тях може бързо да намери варианта, който му подхожда най-добре. Зареждане у дома, докато сте в движение и при по-дълги пътешествия. Със своята концепция We Charge5, Volkswagen влиза в ролята на първия едросериен автомобилен производител, който предлага цялостен пакет услуги за удобно, свързано и устойчиво зареждане за електромобили. Той предлага идеални решения за зареждане във всяка ситуация - независимо дали сте у дома, в движение или на дълъг път. При използване на бързозарядна станция (прав ток, DC) възможността за зареждане със 125 кВт на ID.4 позволява aкумулаторната батерия с капацитет 77 кВтч да бъде презаредена и готова за изминаване на следващите 320 километра за около 30 минути (според WLTP). В момента на приемането от своите собственици в Европа, Volkswagen ID.4 има изцяло неутрален въглерод баланс и ако се зарежда с електроенергия от възобновяеми източници, електромобилът ще запази почти напълно своята неутралност спрямо въглерода и в периода на експлоатация. Мобилността на бъдещето е електрическа. С фамилията от ID. модели, марката Volkswagen разширява своята традиционна продуктова гама с изцяло нова, отделна линия от предложения на пазара. Следвайки премиерата на компактния електромобил ID.3, новият ID.4 заема своето място в изключително популярния сегмент на компактните SUV автомобили и е вторият напълно електрически модел на марката Volkswagen. Той ще се произвежда и предлага не само в Европа, но и на пазара в Китай, а по-късно и в САЩ. В периода до 2024 година марката ще инвестира общо единайсет милиарда евро в електрическа мобилност като част от стратегията Transform 2025+. До 2029 година Volkswagen планира да пусне на пазара до 75 напълно електрически модела и да реализира около 26 милиона електромобила през същия период.

Електричеството среща емоциите - ID.4 е първият изцяло електрически SUV модел на Volkswagen и първият електрически „световен автомобил” на марката. Пазарно позициониране. Първият изцяло електрически SUV модел на Volkswagen. Електрическата офанзива на Volkswagen продължава да набира скорост - след премиерата на модела ID.3 в компактния клас, новият ID.4 става вторият модел на марката, използващ технологичната основа на модулната платформа за модели с електрическо задвижване MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) на Volkswagen и е първият изцяло електрически SUV модел на марката. ID.4 се отличава с много от типични за автомобилите Volkswagen предимства - модерен електрически модел, който предлага идеален баланс между цена, възможности и устойчивост. Той излиза в най-големия по обем на продажбите пазарен сегмент в света и е първият електрически „световен автомобил” на Volkswagen, който освен в Германия ще се произвежда и продава и на пазарите в Китай и САЩ. Модулната платформа за модели с електрическо задвижване MEB изпълнява ролята на своеобразен технологичен гръбнак на електрическата офанзива на Volkswagen, а новият ID.4 се възползва от пълния й потенциал. Новата конструктивна архитектура предлага много обширно вътрешно пространство, изключителни добри характеристики по отношение на поведението на пътя и удоволствието от шофирането и автономен пробег до 522 км (в цикъла WLTP). Възможността за бързо зареждане е друго съществено предимство при пътуване на дълги разстояния. Moделна гама.

Осем предварително конфигурирани варианта. Новият ID.4 ще излезе на пазара в осем предварително конфигурирани варианта. Всеки от тях (с изключение на ID.4 Pure и ID.4 Pro) е оборудван с различни пакети, които обединяват най-популярните опции. Тази стратегия прави гамата от възможности много по-ясна и прозрачна за клиентите и дава възможност за по-бързо производство и доставка на автомобилите от завода в Цвикау. Предварително конфигурираните варианти на ID.4 се наричат Pure, City, Pro, Life, Business, Family, Tech и Max. С изключение на ID.4 Pure и ID.4 City, които се очакват на пазара през първото полугодие на 2021, предварителните продажби на всички останали варианти започнаха през месец декември 2020 гпдина. Клиентите в Германия могат да кандидатстват за получаване на субсидия в размер на 9 000 евро (нето) за всички версии на ID.4. Версиите ID.4 Pure, ID.4 Pro, ID.4 City и ID.4 Life. Ролята на базова версия на новия модел играе ID.4 Pure, чието оборудване включва всички основни функции. Оборудването ID.4 Pro също се отличава с всички основни функции, докато ID.4 City предлага допълнителни предимства и възможности, включени в пакета Comfort и пакета Infotainment.

Подобно на ID.4 Pure, тяговият електродвигател се предлага с мощност от 125 кВт (170 к.с.) или 109 кВт (148 к.с.) в зависимост от избраната от клиента конфигурация. ID.4 Pure и ID.4 City използват компактната и относително лека акумулаторна батерия с нетен капацитет 52 кВтч, а всички останали предварително конфигурирани версии се доставят с батерията с капацитет 77 кВтч. Версията ID.4 Life слиза от поточната линия с идентични на тези при ID.4 City пакети оборудване. Мощността на тяговия електродвигател при нея е 150 кВт (204 к.с.). Версиите ID.4 Business и ID.4 Family. ID.4 Business и ID.4 Family използват същия двигател като версията ID.4 Life. ID.4 Business се предлага с допълнителните пакети Design и Assist с множество функции, докато ID.4 Family се оборудва с допълнителните предимства и възможности, включени в пакетите Design Plus и Comfort Plus. Стандартното оборудване и на двете версии включва пакета Interior Style. Върховите изпълнения ID.4 Tech и ID.4 Max. Версиите ID.4 Tech и ID.4 Max са флагманите в гамата на новия ID.4. И двете се предлагат само с електродвигател с мощност 150 кВт (204 к.с.), а сравнено с версията ID.4 Family, оборудването на ID.4 Tech включва и пакетите Infotainment Plus, Assist Plus и Interior Style Plus. ID.4 Max съответно предлага Plus вариантите и на четирите пакета - Design, Infotainment, Comfort и Assist и добавя към всичко това пакета Sport Plus, вътрешно оборудване Interior Top Sport Plus и термопомпа, която е допълнителна опция при всички останали версии с изключение на ID.4 Pure и ID.4 Pro).

В края на месец април 2021 г. моделът бе избран за “Световен автомобил на годината 2021”. ID.4 надделя над сериозната конкуренция в глобален мащаб и триумфира в международния конкурс за наградите World Car Awards. Отличията за Световен автомобил на годината се връчват от жури, съставено от над 90 международни автомобилни журналисти от 24 държави, които гласуват за най-добрите новости на световния автомобилен пазар през съответната година.