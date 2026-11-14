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Янчев: Латвия е труден съперник, провокираха ни през цялото време

  • 14 ное 2026 | 19:22
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"Резултатът е реален, но все пак съжаляваме, че не победихме". Това каза пред БТА след равенството с Латвия Тодор Янчев, който в момента води юношеският национален отбор на България до 19 години. Янчев по договор е селекционер на младежите до 21 години, но трябваше да слезе при набор 2008, след като основният им треньор Атанас Рибарски води мъжете след оставката на Александър Димитров. 

"Знаехме, че Латвия ще бъде труден съперник. Провокираха ни през цялото време. Съдиите също им позволиха да бъдат по-груби от нас, което оказа влияние на моменти. При техния гол топката излезе извън очертанията на терена, но нямаше реакция от реферите, които като цяло позволиха в голяма част от времето съперникът да играе грубо и ние да бъдем по-изнервени. Ние сме по-техничен отбор и искахме да държим повече топката. В защита срещнахме блок от пет защитника и трудно намирахме пространства. Изпуснахме доста положения, но това е футболът. Резултатът е реален, но все пак съжаляваме, че не победихме", коментира наставника.

Янчев допълни, че ранният гол на съперника не е повлиял значително в плана на неговия тим за мача, но е оказал влияние.

"Не влязохме добре в срещата, на моменти се пързаляхме по терена. Знаехме как ще противодейства тимът на Латвия и че разчитат на изритани топки към централните си нападатели, но това е футболът", каза още Янчев.

Той коментира и нагласата за последния двубой в групата срещу Молдова и ситуацията в класирането, в което България има равен брой точки с Латвия и по-добра голова разлика.

"В последния мач от групата излизаме за победа, защото ни трябват трите точки. Имаме някои наказани играчи, които няма да вземат участие, но със сигурност искаме да победим Молдова и спечелим групата", посочи Тодор Янчев.

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