Лудогорец също изказа съболезнования и написа: Дарената кръв спасява живот

От Лудогорец изразиха съболезнования на близките и семействата на загиналите в мащабната катастрофна на автомагистрала "Тракия".
"ПФК Лудогорец скърби за жертвите на тежките катастрофи, станали тази сутрин на автомагистрала „Тракия“. Поднасяме искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите. В този тежък момент се молим за живота и възстановяването на всички ранени. Изразяваме своята подкрепа към техните семейства и благодарим на медицинските и спасителните екипи, които се борят за спасяването на човешки животи.
Призоваваме всички хора в района на Сливен, Ямбол, Бургас и Стара Загора, които имат възможност и отговарят на условията, да дарят кръв.Кръв можете да дарите на следните места:
Сливен – Кръвен център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, на първия етаж на ДКЦ II, бившата Трета поликлиника, ул. „Стефан Караджа“ № 2.
Обявеното работно време за кръводаряване е всеки ден от 08:00 до 14:30 ч.Ямбол – Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ „Свети Пантелеймон“, ул. „Панайот Хитов“ № 30.
Бургас – Отделение по трансфузионна хематология към УМБАЛ Бургас, в жълтата сграда зад ДКЦ I, бившата Първа поликлиника.
Стара Загора – Районен център по трансфузионна хематология, бул. „Генерал Столетов“ № 2, в района на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“.
Нека бъдем съпричастни и помогнем. Дарената кръв спасява живот!", написаха "орлите".