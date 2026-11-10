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Лудогорец също изказа съболезнования и написа: Дарената кръв спасява живот

  • 10 ное 2026 | 16:15
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Лудогорец също изказа съболезнования и написа: Дарената кръв спасява живот

От Лудогорец изразиха съболезнования на близките и семействата на загиналите в мащабната катастрофна на автомагистрала "Тракия".

"ПФК Лудогорец скърби за жертвите на тежките катастрофи, станали тази сутрин на автомагистрала „Тракия“. Поднасяме искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите. В този тежък момент се молим за живота и възстановяването на всички ранени. Изразяваме своята подкрепа към техните семейства и благодарим на медицинските и спасителните екипи, които се борят за спасяването на човешки животи.

Призоваваме всички хора в района на Сливен, Ямбол, Бургас и Стара Загора, които имат възможност и отговарят на условията, да дарят кръв.Кръв можете да дарите на следните места:

Сливен – Кръвен център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, на първия етаж на ДКЦ II, бившата Трета поликлиника, ул. „Стефан Караджа“ № 2.

Обявеното работно време за кръводаряване е всеки ден от 08:00 до 14:30 ч.Ямбол – Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ „Свети Пантелеймон“, ул. „Панайот Хитов“ № 30.

Бургас – Отделение по трансфузионна хематология към УМБАЛ Бургас, в жълтата сграда зад ДКЦ I, бившата Първа поликлиника.

Стара Загора – Районен център по трансфузионна хематология, бул. „Генерал Столетов“ № 2, в района на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“.

Нека бъдем съпричастни и помогнем. Дарената кръв спасява живот!", написаха "орлите".

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