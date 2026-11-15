11 години по-късно: Легендата Роналдиньо се завърна в игра и озари италианско дерби

Дългоочакваното завръщане на легендарния Роналдиньо на футболния терен най-после стана факт. 46-годишният бразилец изигра 45 минути при домакинската победа на Равена, където е съакционер, с 2:0 в дербито с Форли от 14-ия кръг на италианската Серия "С". Така офанзивният футболист записа първия си мач от 26 септември 2015 година насам, когато игра за Флуминензе при успеха с 2:0 над Гояс.

Завръщането на една легенда: Как 46-годишният Роналдиньо отново ще танцува с топката в официален двубой

Феновете на Равена бяха силно развълнувани от възможността да наблюдават Роналдиньо в игра, като дори беше подготвена специална хореография с характерния му жест с ръце, с който отпразнува своите голове. На трибуните също така бяха други две бразилски легенди – Дида и Сержиньо, които, подобно на него, са носили екипа на Милан. По време на загрявката носителят на „Златната топка“ за 2005 година демонстрира характерните си трикове с топка, а в отборната снимка преди началото на мача той беше заобиколен от всички играчи на домакините.

It is time for Ronaldinho's return! 💥 Watch the match LIVE here: https://t.co/pEGWBQw8Nl https://t.co/XFpjsf45vG — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 15, 2026

Роналдиньо стартира като титуляр и остана на терена през цялото първо полувреме. В неговия край ветеранът направи почетна обиколка и обра аплодисментите на феновете по трибуните. Той обаче не се появи за втората част, като на почивката беше заменен от Матео Маджо. Макар и на 46 години, бразилецът се отличи с безупречна и всеотдайна игра, като дори участва в атаката за първия гол в 36-ата минута. Тогава той подаде топката на Лоренцо Лонарди, който асистира за гола на Джулио Донати, разписал се с хубав шут от голямо разстояние. Интересното е, че в дебюта си за Лече в Серия "А" през 2010 година Донати пазеше именно Роналдиньо, който тогава игра с екипа на „росонерите“. Другото попадение в днешния двубой пък беше отбелязано от Симоне Раби в 58-ата минута.

Ravenna lead! 🤩 Ronaldinho was involved in the build-up and what a strike it was from Giulio Donati! https://t.co/BNSWjnEp31 — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 15, 2026

Най-вероятно това ще бъде единственият мач на Роналдиньо за Равена, който се намира на второто място в група „В“ на Серия "С" с актив от 32 точки, докато Форли е чак на 15-ата позиция със своите 15 пункта.

A 46 anni #Ronaldinho ha fatto la sua figura in un campionato professionistico. Bellissimo comunque rivederlo in campo, sono stati 46 minuti emozionanti https://t.co/wV9fmwY5BV — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) November 15, 2026

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