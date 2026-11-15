Иван Кочев: Марица (Милево) и аз имаме много "доброжелатели", но ще бъдем в челото

Марица Милево победи с 2:0 Спартак Пловдив в дербито на кръга в Югоизточната Трета лига и заема еднолично второто място в класирането. Ето какво каза след успеха старши треньорът на победителите Иван Кочев.

„Изключително съм доволен от успеха, безупречна игра. Благодаря много на момчетата за подаръка, който ми направиха преди мача за рождения ми ден, както и за подаръка по време на мача – отговорност и дисциплина.

Марица (Милево) повали Спартак (Пловдив) в дербито на кръга

Всеки път го казвам, ако играем дисциплинирано, ще се справим. В петък проведохме само една кратка 30-минутна тренировка и нямаше нужда от повече. Казах им, че е излишно да ги мотивирам, защото в такива двубои няма нужда от допълнителна мотивация.“

„Изиграхме много добре двубоя, макар че в началото можехме да инкасираме попадение, но нашият вратар се справи по чудесен начин. След това смятам, че доминирахме почти през цялото време.“

„Искам Марица Милево да бъде в челото и това беше моята цел, когато поех отбора преди почти две години.

Всички да се съобразяват с нас, а не ние да гледаме съперниците. Именно поради тази причина и Марица Милево има доста доброжелатели, както и самият аз, но не виждам на какво се дължи това, след като аз нито като футболист, нито като треньор някога съм работел със съдиите, защото много пъти чувам, че съдиите ни помагали.

Не смятам, че имат основание за подобно нещо. Когато загубим, винаги търся грешката първо в нас. Така беше при загубата от Крумовград, така и преди няколко дни, когато отпаднахме от Раковски за аматьорската купа. Просто сбъркахме, отпаднахме и трябва да търсим в нас вината.“

„Благодаря много и на нашия президент Петко Ангелов, който ни предоставя чудесни условия. Тази победа е и за него. Искаме да сме в челото, за да доказваме, че сме един от най-добрите отбори в групата. Крумовград е дразнител, не успяхме в първия двубой, но има пролетен дял на сезона и все още нищо не е решено“, завърши Кочев.

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