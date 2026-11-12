Иван Кочев: Аз поемам вината за поражението, ядосан съм, но и спокоен

СФК Раковски (Раковски) отстрани гостуващия му Марица (Милево) с 3:1. Срещата е четвъртфинал на Област Пловдив от турнира за купата на Аматьорската лига. През миналия сезон, гостите достигнаха до финала на турнира.

СФК Раковски елиминира Марица (Милево) за купата на АФЛ

Треньорът им Иван Кочев, коментира пред клубния сайт отпадането от настоящата надпревара.

„Не съм доволен от нещата, които се случиха на терена в Раковски. Аз поемам вината за поражението, тъй като явно не съм успял да накарам футболистите да бъдат достатъчно отговорни към двубоя. Наистина съм разочарован заради изявите ни – направихме детински грешки и позволихме да се случи тази загуба. Преди мача казах, че ще дам шанс на футболисти, които по-малко играеха до момента, за да видя имат ли развитие. Защото има играчи, които са в отбора две години – исках да видя, имат ли развитие. След този мач ясно се очерта абсолютно всичко. От една страна съм ядосан заради загубата, но от друга съм спокоен, защото този мач за мен беше важна оценка за отбора и част от наличните футболисти. Ние сме един от лидерите в Трета лига, всички в отбора имат претенции и днес губят от отбор от четвърта дивизия – с цялото ми уважение към Раковски! Обаче къде отиват нашите претенции тогава?! Всичко се показва на терена, там трябва да се докажеш“.

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