Рома е фаворитът за Ендрик, който не искал в Милан заради религиозна причина

Рома има най-големи шансове да вземе под наем нападателя на Реал Мадрид Ендрик през зимния трансферен прозорец, твърдят “Кориере дело спорт” и “Гадзета дело спорт”.

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Предвид това, че бразилецът е записал едва 141 изиграни минути през този сезон, има голям брой кандидати за негово преотстъпване през втората част от кампанията. Засега на челна позиция в надпреварата за него са “вълците”, които са готови да предложат на Реал Мадрид наем с опция за закупуване, но и с клауза, с която “лос бланкос” да могат да си го върнат. Ендрик е силно свързван и с Милан, но според “Кориере” една от причините да предпочете офертата на Рома била религиозна. Той е част от евангелистко движение и не бил очарован от това, че прякора на миланския гранд е “Дявола”. Междувременно, Николо Скира пише, че Спортинг (Лисабон) също е пожелал 20-годишния играч след назначаването на Пауло Фонсека, който му беше треньор в Лион, а Матео Морето споменава за интерес от английски клубове.

🚨😂Corriere dello Sport with a CRAZY BACKSTORY about ENDRICK: ❌Brazilian, a devout Christian, reportedly ruled out the Rossoneri partly because of the club's nickname, "The Devil", which clashes with his religious beliefs. ✝️Rome's strong evangelical Christian community is also said to be a factor in his preference for the Giallorossi. — Sleeper AC Milan (@SleeperACMilan) November 11, 2026

Ако “джалоросите” не успеят с Ендрик, останалите варианти за подсилване на атаката включват Гиорги Квернадзе от Фрозиноне, Родриго Рикелме от Бетис и Самуел Лино от Фламенго, добавя “Кориере”. От “Ла Република” пък посочват Адемола Луукман от Атлетико Мадрид, който блестеше с изявите си в Аталанта именно под ръководството на Джан Пиеро Гасперини.

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Снимки: Gettyimages