Николай Христозов: Да задържим нивото

В събота, Сливнишки герой (Сливница) приема Септември (Симитли). Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Спечелихме хубава победа в Радомир. Много важно е да задържим нивото. Подготвяме се максимално сериозно за предстоящия двубой. Целта е ясна. Знаем, че срещу нас ще е опасен противник. В отбора от Симитли има опитни футболисти, които могат да се справят с всеки съперник. Вярвам, че можем да се справим. Трябва да го демонстрираме на терена обаче“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.

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