Пети пореден мач без загуба за Беласица

Беласица (Петрич) завърши наравно 0:0 в гостуването си на Славия II в София. Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига, с който сезонът се преполовява. Въпреки това предстоят още две срещи преди зимната пауза.

Серията на тима от три поредни успехи прекъсна, но „комитите“ вече нямат поражение в рамките на 5 двубоя. Тимът е девети с актив от 22 точки. Другата събота, 21-ви октомври, Беласица приема Пирин (Разлог) в повторение на мача от първия кръг. Сблъсъкът на стадион „Цар Самуил“ в Петрич е насрочен за 14 часа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google