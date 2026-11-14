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Пети пореден мач без загуба за Беласица

  • 14 ное 2026 | 17:03
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Пети пореден мач без загуба за Беласица

Беласица (Петрич) завърши наравно 0:0 в гостуването си на Славия II в София. Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига, с който сезонът се преполовява. Въпреки това предстоят още две срещи преди зимната пауза.

Серията на тима от три поредни успехи прекъсна, но „комитите“ вече нямат поражение в рамките на 5 двубоя. Тимът е девети с актив от 22 точки. Другата събота, 21-ви октомври, Беласица приема Пирин (Разлог) в повторение на мача от първия кръг. Сблъсъкът на стадион „Цар Самуил“ в Петрич е насрочен за 14 часа.

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