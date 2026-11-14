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Ангел Стойков: Мечтано начало на мача за нас, но след това се отпуснахме

  • 14 ное 2026 | 16:40
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Наставникът на Черноморец (Бургас) – Ангел Стойков поздрави футболистите си след успеха с 3:1 над Марек в Дупница, но също така сподели, че не е харесал отпускането в отбора в хода на мача.

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„Този мач започна по мечтан начин за нас. Три гола за 15 минути. След това не съм удовлетворен много. Трябваше да търсим инициативата повече. Получи се леко отпускане. Допуснахме гол, което ме огорчава леко. Свършихме си работата по футболен начин и поздравявам момчетата. Доста трудно беше за нас да държим в готовност състезателите. Забележките в съблекалнята бяха, че трябва да държим авторитета, който имаме. Теренът беше перфектен днес и на такива терени показваме своя потенциал. Доста е дълго първенството с много изравнени отбори. Очаквам труден двубой срещу Рилски спортист“.

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