Красиан Колев: Показахме голям характер, дошъл съм в Черноморец за влизане в елита

Футболистът на Черноморец Красиан Колев коментира равенството 3:3 срещу Янтра в двубой от Втора лига. Той отбеляза едно от попаденията за бургазлии, които заличиха изоставане от три гола.

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„Много емоционален и много труден мач. Доказахме, че имаме голям характер и сме достойни да бъдем тук и да атакуваме първото място. Допуснахме леки голове. Тренирахме статични положения през седмицата, но допуснахме два леки гола от тях“, заяви Колев.

„На полувремето никой не се предаде. Мисля, че заслужено стигнахме до този резултат и сме щастливи“, добави той.

Колев сподели и основната си цел с екипа на Черноморец: „В Черноморец съм дошъл, за да вляза в „А“ група. Това ми е цел номер едно“.

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