Живко Петков: Имаме най-добрите футболисти във Втора лига

Капитанът на Черноморец Живко Петков, който отбеляза третия гол при успеха с 3:1 над Марек, заяви след края на срещата, че ранният червен картон на Николай Пляков е помогнал на него и съотборниците му. Опитният нападател изрази мнение, че "акулите" имат най-добрите футболисти във Втора лига и целта пред отбора е промоция в efbet Лига.

Червеният картон оказа влияние, тъй като се случи още в началото. Наложихме нашето темпо, вкарахме три хубави гола. След това имаше леко отпускане, което не бива да се допуска в такъв период от мача. Допуснахме 2-3 опасности, накрая ни вкараха, за съжаление. През втората част коригирахме някои неща, жалко че не успяхме да отбележим още един гол, за да направим победата още по-изразителна.

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Домакините използваха контраатаки, което е нормално, когато си с човек по-малко. Смея да твърдя, че имаме най-добрите футболисти във Втора лига. Те запазват нужната концентрация и имат качествата този отбор да върви напред.

Нашият отбор е окомплектован. Посвещавам победата на всички бургазлии, които обичат Черноморец. Надявам се така да продължаваме напред", каза Петков.

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