Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Бургас)

Живко Петков: Имаме най-добрите футболисти във Втора лига

  • 14 ное 2026 | 16:34
  • 637
  • 0

Капитанът на Черноморец Живко Петков, който отбеляза третия гол при успеха с 3:1 над Марек, заяви след края на срещата, че ранният червен картон на Николай Пляков е помогнал на него и съотборниците му. Опитният нападател изрази мнение, че "акулите" имат най-добрите футболисти във Втора лига и целта пред отбора е промоция в efbet Лига.

Червеният картон оказа влияние, тъй като се случи още в началото. Наложихме нашето темпо, вкарахме три хубави гола. След това имаше леко отпускане, което не бива да се допуска в такъв период от мача. Допуснахме 2-3 опасности, накрая ни вкараха, за съжаление. През втората част коригирахме някои неща, жалко че не успяхме да отбележим още един гол, за да направим победата още по-изразителна.

Черноморец разби 10 от Марек за четири минути, вгорчи дебюта на Алвеша и стъпи на върха
Черноморец разби 10 от Марек за четири минути, вгорчи дебюта на Алвеша и стъпи на върха

Домакините използваха контраатаки, което е нормално, когато си с човек по-малко. Смея да твърдя, че имаме най-добрите футболисти във Втора лига. Те запазват нужната концентрация и имат качествата този отбор да върви напред. 

Нашият отбор е окомплектован. Посвещавам победата на всички бургазлии, които обичат Черноморец. Надявам се така да продължаваме напред", каза Петков.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Дубълът на Локо (Пловдив) попари „розите“

Дубълът на Локо (Пловдив) попари „розите“

  • 14 ное 2026 | 17:38
  • 209
  • 0
Марица (Милево) повали Спартак (Пловдив) в дербито на кръга

Марица (Милево) повали Спартак (Пловдив) в дербито на кръга

  • 14 ное 2026 | 17:23
  • 346
  • 0
Дубълът на Септември (София) с минимална победа

Дубълът на Септември (София) с минимална победа

  • 14 ное 2026 | 17:20
  • 262
  • 0
Сливнишки герой се справи със Септември (Симитли)

Сливнишки герой се справи със Септември (Симитли)

  • 14 ное 2026 | 17:13
  • 337
  • 0
Атлетик (Куклен) с много ценна победа, надви Гигант (Съединение)

Атлетик (Куклен) с много ценна победа, надви Гигант (Съединение)

  • 14 ное 2026 | 17:09
  • 374
  • 0
Пети пореден мач без загуба за Беласица

Пети пореден мач без загуба за Беласица

  • 14 ное 2026 | 17:03
  • 462
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България се отказа от националния си отбор - Люксембург, Естония и Исландия събират в пъти повече публика от нас

България се отказа от националния си отбор - Люксембург, Естония и Исландия събират в пъти повече публика от нас

  • 14 ное 2026 | 14:47
  • 17373
  • 104
Дяков: „Срамно“ е мека дума за представянето ни, трябва авторитет като Станимир Стоилов

Дяков: „Срамно“ е мека дума за представянето ни, трябва авторитет като Станимир Стоилов

  • 14 ное 2026 | 16:06
  • 7392
  • 8
България в четвърта урна на жребия за Евро 2028

България в четвърта урна на жребия за Евро 2028

  • 14 ное 2026 | 13:09
  • 12264
  • 54
Играч на ЦСКА се контузи, няма да пътува с националите за Естония

Играч на ЦСКА се контузи, няма да пътува с националите за Естония

  • 14 ное 2026 | 13:15
  • 16753
  • 55
Левски прави всичко възможно, за да има по-голяма подкрепа в Марсилия

Левски прави всичко възможно, за да има по-голяма подкрепа в Марсилия

  • 14 ное 2026 | 12:35
  • 8888
  • 36
Черноморец разби 10 от Марек за четири минути, вгорчи дебюта на Алвеша и стъпи на върха

Черноморец разби 10 от Марек за четири минути, вгорчи дебюта на Алвеша и стъпи на върха

  • 14 ное 2026 | 16:20
  • 8916
  • 15