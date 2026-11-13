Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Партизан подсили подкошието си с център от Фенербахче

  • 13 ное 2026 | 14:10
  • 215
  • 0
Партизан подсили подкошието си с център от Фенербахче

Партизан привлече габонския център Крис Силва. Той е третото ново попълнение на „черно-белите“ от началото на сезона след Антонио Рийвс и Робърт Франкс, които подписаха миналия месец.

Силва премина медицински прегледи в Белград в четвъртък, след което подписа с клуба. С неговото привличане Партизан ще има още една опция под коша, след като контузии ограничиха избора на високи играчи в началото на сезона.

Преди да акостира в сръбската столица, центърът се присъедини към Фенербахче в средата на сезон 2025/26 и записа средно по 4,4 точки и 1,7 борби за по-малко от девет минути на мач. През настоящия сезон Силва има четири участия в Евролигата със средно по 1,8 точки и 1,2 борби за по-малко от шест минути на двубой.

Силва има и известен опит в НБА, като е играл 4 сезона в два периода с Маями Хийт и по един период със Сакраменто Кингс, Минесота Тимбървулвс и Далас Маверикс

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Валанчунас грабна 20 борби и счупи рекорд на Жалгирис в Милано

Валанчунас грабна 20 борби и счупи рекорд на Жалгирис в Милано

  • 13 ное 2026 | 14:27
  • 63
  • 0
Маркъс Смарт отнесе наказание заради удар с юмрук

Маркъс Смарт отнесе наказание заради удар с юмрук

  • 13 ное 2026 | 12:04
  • 444
  • 0
Девин Букър наниза 30 точки при драматична победа на Финикс Сънс над Шарлът

Девин Букър наниза 30 точки при драматична победа на Финикс Сънс над Шарлът

  • 13 ное 2026 | 11:31
  • 818
  • 0
Аплодисменти за Саша Везенков в съблекалнята на Олимпиакос

Аплодисменти за Саша Везенков в съблекалнята на Олимпиакос

  • 13 ное 2026 | 11:24
  • 2254
  • 4
Минесота разгроми Далас и записа пета поредна победа

Минесота разгроми Далас и записа пета поредна победа

  • 13 ное 2026 | 10:11
  • 575
  • 0
Феноменален Кънингам пренаписа историята на НБА при триумф на Детройт след две продължения

Феноменален Кънингам пренаписа историята на НБА при триумф на Детройт след две продължения

  • 13 ное 2026 | 09:11
  • 2452
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

  • 13 ное 2026 | 14:30
  • 91
  • 0
България пее само за победа!

България пее само за победа!

  • 13 ное 2026 | 07:54
  • 16922
  • 66
Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

  • 13 ное 2026 | 08:22
  • 13154
  • 25
Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

  • 13 ное 2026 | 08:47
  • 10408
  • 18
Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

  • 13 ное 2026 | 08:15
  • 14406
  • 6
Рафиня почти се разплака на пресконференция на Бразилия: Винаги съм показвал колко много искам да съм тук

Рафиня почти се разплака на пресконференция на Бразилия: Винаги съм показвал колко много искам да съм тук

  • 13 ное 2026 | 10:28
  • 5592
  • 4