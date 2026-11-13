Партизан подсили подкошието си с център от Фенербахче

Партизан привлече габонския център Крис Силва. Той е третото ново попълнение на „черно-белите“ от началото на сезона след Антонио Рийвс и Робърт Франкс, които подписаха миналия месец.

Силва премина медицински прегледи в Белград в четвъртък, след което подписа с клуба. С неговото привличане Партизан ще има още една опция под коша, след като контузии ограничиха избора на високи играчи в началото на сезона.

Преди да акостира в сръбската столица, центърът се присъедини към Фенербахче в средата на сезон 2025/26 и записа средно по 4,4 точки и 1,7 борби за по-малко от девет минути на мач. През настоящия сезон Силва има четири участия в Евролигата със средно по 1,8 точки и 1,2 борби за по-малко от шест минути на двубой.

Силва има и известен опит в НБА, като е играл 4 сезона в два периода с Маями Хийт и по един период със Сакраменто Кингс, Минесота Тимбървулвс и Далас Маверикс

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Снимки: Imago