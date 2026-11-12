Илиян Станчев: Целта е ясна

В събота, Черноломец (Попово) гостува в Добрич на Устрем (Дончево). Срещата от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Позицията на съперникът в класирането няма да ни заблуди. Устрем е корав отбор, способен да повали всеки. Ще е труден мач. Изиграли сме успешно доста такива. Важното е да излезем и да демонстрираме какво можем. Уверени сме в потенциала си. Винаги играем за победа. Знаем, че е по силите ни да я постигнем“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google