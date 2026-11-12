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Илиян Станчев: Целта е ясна

  • 12 ное 2026 | 09:08
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Илиян Станчев: Целта е ясна

В събота, Черноломец (Попово) гостува в Добрич на Устрем (Дончево). Срещата от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Позицията на съперникът в класирането няма да ни заблуди. Устрем е корав отбор, способен да повали всеки. Ще е труден мач. Изиграли сме успешно доста такива. Важното е да излезем и да демонстрираме какво можем. Уверени сме в потенциала си. Винаги играем за победа. Знаем, че е по силите ни да я постигнем“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.

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