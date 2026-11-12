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Илиян Трифонов: Бдин може да бие всеки

  • 12 ное 2026 | 08:56
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Илиян Трифонов: Бдин може да бие всеки

Вторият отбор на Етър (Велико Търново) ще играе в събота с Бдин във Видин. Срещата е от 13-ия кръг на Северозападната Трета лига.

Бдин е опитен и обигран отбор. Може да победи всеки в групата. Много са силни на своя стадион. Ние продължаваме да следваме плана си. Трябва да сме максимално концентрирани в защита, за да не допускаме да ни вкарват лесни голове. Също и да сме резултатни в атака. Ако демонстрираме желанието и себераздаването от предишния мач, можем да спечелим точки във Видин. За това отиваме“, коментира пред Sportal.bg Илиян Трифонов, треньор на „виолетовите“.

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