Илиян Трифонов: Бдин може да бие всеки

Вторият отбор на Етър (Велико Търново) ще играе в събота с Бдин във Видин. Срещата е от 13-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Бдин е опитен и обигран отбор. Може да победи всеки в групата. Много са силни на своя стадион. Ние продължаваме да следваме плана си. Трябва да сме максимално концентрирани в защита, за да не допускаме да ни вкарват лесни голове. Също и да сме резултатни в атака. Ако демонстрираме желанието и себераздаването от предишния мач, можем да спечелим точки във Видин. За това отиваме“, коментира пред Sportal.bg Илиян Трифонов, треньор на „виолетовите“.

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