Левски изказа съболезнования и призова за кръводаряване

От Левски изказаха съболезнования на близките на загиналите във верижните катастрофи на автомагистрала "Тракия".

"Левски изказва дълбоки съболезнования на семействата и близките на жервите в жестоката катастрофа на АМ "Тракия". Потресени сме от ужасната трагедия, която сполетя цяла България тази сутрин.



В този изключително тежък миг мислите ни са с всички, които все още се борят за живота си. Умоляваме всеки, който има възможност, да дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен или в най-близкия център по трансфузионна хематология.



1. Основни трансфузионни центрове (НЦТХ и РЦТХ)



• София – Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ)

• Адрес: ул. „Братя Миладинови“ 112

• Пловдив – Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ)

• Адрес: бул. „България“ 234Б

• Варна – Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ)

• Адрес: бул. „Цар Освободител“ 100

• Стара Загора – Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ)

• Адрес: бул. „Генерал Столетов“ 2

• Плевен – Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ)

• Адрес: ул. „Димитър Константинов“ 812.



Кръвни центрове в големи болници (София)



В столицата можете да дарите кръв и в следните обособени болнични структури:



• ВМА (Военномедицинска академия) – Център по трансфузионна хематология

• Адрес: бул. „Св. Георги Софийски“ 3

• УМБАЛ „Св. Анна“ (Окръжна болница) – Отделение по трансфузионна хематология

• Адрес: ул. „Димитър Моллов“ 13.



Отделения по трансфузионна хематология (в областните многопрофилни болници – МБАЛ)



Ако се намирате в друг областен град, кръв можете да дарите в Отделението по трансфузионна хематология (кръвната банка) на съответната областна болница. Някои от ключовите локации включват:

- Бургас: УМБАЛ Бургас – бул. „Стефан Стамболов“ 73

- Русе: УМБАЛ „Канев“ – ул. „Независимост“ 2

- Благоевград: МБАЛ Благоевград – ул. „Славянска“ 60

- Велико Търново: МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – ул. „Ниш“ 1

- Враца: МБАЛ „Христо Ботев“ – бул. „Втори юни“ 66

- Хасково: МБАЛ Хасково – бул. „Съединение“ 49

- Добрич: МБАЛ Добрич – ул. „Панайот Хитов“ 24

- Сливен: МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – бул. „Христо Ботев“ 1



Кураж и бързо възстановяване на пострадалите. Молитвите ни са насочени към вас", написаха "сините".

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