Левски изказа съболезнования и призова за кръводаряване

От Левски изказаха съболезнования на близките на загиналите във верижните катастрофи на автомагистрала "Тракия".
"Левски изказва дълбоки съболезнования на семействата и близките на жервите в жестоката катастрофа на АМ "Тракия". Потресени сме от ужасната трагедия, която сполетя цяла България тази сутрин.
В този изключително тежък миг мислите ни са с всички, които все още се борят за живота си. Умоляваме всеки, който има възможност, да дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен или в най-близкия център по трансфузионна хематология.
1. Основни трансфузионни центрове (НЦТХ и РЦТХ)
• София – Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ)
• Адрес: ул. „Братя Миладинови“ 112
• Пловдив – Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ)
• Адрес: бул. „България“ 234Б
• Варна – Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ)
• Адрес: бул. „Цар Освободител“ 100
• Стара Загора – Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ)
• Адрес: бул. „Генерал Столетов“ 2
• Плевен – Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ)
• Адрес: ул. „Димитър Константинов“ 812.
Кръвни центрове в големи болници (София)
В столицата можете да дарите кръв и в следните обособени болнични структури:
• ВМА (Военномедицинска академия) – Център по трансфузионна хематология
• Адрес: бул. „Св. Георги Софийски“ 3
• УМБАЛ „Св. Анна“ (Окръжна болница) – Отделение по трансфузионна хематология
• Адрес: ул. „Димитър Моллов“ 13.
Отделения по трансфузионна хематология (в областните многопрофилни болници – МБАЛ)
Ако се намирате в друг областен град, кръв можете да дарите в Отделението по трансфузионна хематология (кръвната банка) на съответната областна болница. Някои от ключовите локации включват:
- Бургас: УМБАЛ Бургас – бул. „Стефан Стамболов“ 73
- Русе: УМБАЛ „Канев“ – ул. „Независимост“ 2
- Благоевград: МБАЛ Благоевград – ул. „Славянска“ 60
- Велико Търново: МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – ул. „Ниш“ 1
- Враца: МБАЛ „Христо Ботев“ – бул. „Втори юни“ 66
- Хасково: МБАЛ Хасково – бул. „Съединение“ 49
- Добрич: МБАЛ Добрич – ул. „Панайот Хитов“ 24
- Сливен: МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – бул. „Христо Ботев“ 1
Кураж и бързо възстановяване на пострадалите. Молитвите ни са насочени към вас", написаха "сините".