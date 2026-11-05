Вила и Емери са провели положителни разговори за нов договор

От Астън Вила са провели положителни разговори с мениджъра Унай Емери относно удължаването на договора му, който може да остане в сила и след 2029 година. От клуба са оптимистично настроени, че испанският специалист ще продължи работата си на "Вила Парк" и ще се обвърже с тима за още по-дълъг период.
Емери има още три години от настоящия си петгодишен контракт, който подписа през 2024 година. Ръководството обаче вече работи по плановете за бъдещето, като по темата е проведена среща с председателя на клуба Насеф Савирис, президента по футболните операции Роберто Олабе и директора на футболните операции Дамиан Видагани.
Новината идва на фона на информациите, които свързват Емери с мениджърския пост в Манчестър Юнайтед. От Астън Вила публикуваха официално съобщение, в което потвърдиха за положителния тон на разговорите и амбициите за дългосрочно развитие под ръководството на испанеца.
"Астън Вила проведе днес важна работна среща, за да планира бъдещето на клуба и да постави основите на своя дългосрочен спортен и институционален проект.
Дискусиите бяха съсредоточени върху съвместното планиране на дългосрочната стратегическа посока на клуба, като положителните разговори установиха ясен ангажимент за периода след 2029 година и съвместното развитие на клуба под спортното ръководство на Унай Емери, основано на споделени амбиции и обща цел за постигане на високи резултати и продължаващ растеж през следващите години.
Целта е ясна: да изградим амбициозен и конкурентоспособен Астън Вила, способен да се справя с най-големите предизвикателства и да постига значими успехи", заявиха от клуба.