Вила и Емери са провели положителни разговори за нов договор

От Астън Вила са провели положителни разговори с мениджъра Унай Емери относно удължаването на договора му, който може да остане в сила и след 2029 година. От клуба са оптимистично настроени, че испанският специалист ще продължи работата си на "Вила Парк" и ще се обвърже с тима за още по-дълъг период.

Емери има още три години от настоящия си петгодишен контракт, който подписа през 2024 година. Ръководството обаче вече работи по плановете за бъдещето, като по темата е проведена среща с председателя на клуба Насеф Савирис, президента по футболните операции Роберто Олабе и директора на футболните операции Дамиан Видагани.

Новината идва на фона на информациите, които свързват Емери с мениджърския пост в Манчестър Юнайтед. От Астън Вила публикуваха официално съобщение, в което потвърдиха за положителния тон на разговорите и амбициите за дългосрочно развитие под ръководството на испанеца.

Aston Villa held an important working meeting today to plan the club's future and lay the foundations for its long-term sporting and institutional project. The meeting brought together Nassef Sawiris, the club's Chairman and Unai Emery alongside President of Football Operations Roberto Olabe and Director of Football Operations Damián Vidagany. The discussions focused on jointly planning the club's long-term strategic direction, with positive discussions establishing a clear commitment beyond 2029 for the joint development of the club under the sporting leadership of Unai Emery based on the shared ambitions and common goal to reach excellency and keep growing during the next years. The objective is clear: to build an ambitious, competitive Aston Villa capable of taking on the biggest challenges and achievements. — Aston Villa (@AstonVilla) November 4, 2026

"Астън Вила проведе днес важна работна среща, за да планира бъдещето на клуба и да постави основите на своя дългосрочен спортен и институционален проект.

Дискусиите бяха съсредоточени върху съвместното планиране на дългосрочната стратегическа посока на клуба, като положителните разговори установиха ясен ангажимент за периода след 2029 година и съвместното развитие на клуба под спортното ръководство на Унай Емери, основано на споделени амбиции и обща цел за постигане на високи резултати и продължаващ растеж през следващите години.

Целта е ясна: да изградим амбициозен и конкурентоспособен Астън Вила, способен да се справя с най-големите предизвикателства и да постига значими успехи", заявиха от клуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google