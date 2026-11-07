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Дали шефът на Форд Европа не подсказа за Mustang Rally1?

  • 7 ное 2026 | 18:17
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По време на финалното за сезона рали „Сардиния“ от Форд обявиха официално, че през 2029 година ще се завърнат в Световния рали шампионат (WRC) със заводски отбор. Американският производител ще увеличи финансовата и техническата си подкрепа за британския тим М-Спорт още от следващия сезон, въпреки че новият състезателен автомобил ще бъде готов след няколко години.

През следващите две кампании във WRC М-Спорт Форд ще продължи да разчита на познатия модел Фиеста Rally2, снабден с пакета WRC Kit. Завръщането на концерна с официален заводски тим след дълго отсъствие се очертава като ключов фактор за авторитета и бъдещето на рали спорта в световен мащаб.

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Продължаването на партньорството с М-Спорт беше най-естественият ход за компанията. Британският тим поддържаше присъствието на Синия овал на най-високо ниво повече от десетилетие, без да разполага със солидно заводско финансиране.

„М-Спорт е изключителна организация и ние си сътрудничим с тях не само в рали „Дакар“, но и във WRC. През последните 30 години те са безупречни пазители както на самия спорт, така и на състезателното наследство на Форд. Връзката ни с Малкълм датира от много отдавна“, сподели ръководителят на Форд Европа Джим Баумбик пред RallyJournal.

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„През последните 14 години те показаха изключителен характер и непримирима страст, поддържайки непрекъснато участие в шампионата. Смятаме, че обединяването на тази упоритост с пълния състезателен капацитет и ресурси на компанията в различните дисциплини е идеалният начин да ги изведем до спечелването на нови титли“, допълни Баумбик.

Концернът има сериозно присъствие в редица пистови надпревари по цялото земно кълбо, а сега подготвя завръщането си и в WRC след труден период за шампионата.

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Какво всъщност мотивира автомобилния колос да направи тази решителна крачка?

„Погледнато глобално, Форд показва най-доброто от себе си, когато създава емоционални продукти, способни да се конкурират при най-разнообразни условия. Използваме състезателното си подразделение Форд Рейсинг не просто с маркетингова цел, а като реален инструмент за изграждане на качества както на асфалт, така и извън пътя“, поясни Баумбик.

„За пистата и шосето разполагаме със семейството на Мустанг, а за офроуд – с линията Раптор. Това са териториите, в които сме най-силни и безапелационни.“

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Баумбик постави акцент и върху богатите традиции на марката. Форд се радва на изключително силни позиции сред рали почитателите, а малко други моторни спортове предлагат толкова добър шанс за пазарна реализация на шосейни версии на базата на състезателните прототипи.

„Имаме дълбоки корени в ралитата, а тази дисциплина съчетава каране на асфалт, макадам и непрекъснато променящи се условия. Специалното в Европа е огромното разнообразие от пътни настилки и климатични предизвикателства. Прекарал съм по-голямата част от професионалния си път в разработката на автомобили и познавам отлично тези специфики“, каза още той.

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Снимки: Gettyimages

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