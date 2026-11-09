Собослай минава тестове, след които може да бъде освободен от националния отбор

Унгарската футболна федерация излезе с официална информация относно здравословното състояние на Доминик Собослай, след като халфът на Ливърпул напусна принудително терена при победата с 3:1 срещу Кристъл Палас.

Капитанът на унгарския национален отбор преминава обстойни медицински прегледи в понеделник, за да се изясни дали ще бъде на разположение за международните мачове през ноември. Полузащитникът бе заменен в 69-ата минута на „Селхърст Парк“ заради проблем в коляното. Това бе първият му двубой във Висшата лига след завръщането от травма в задната част на бедрото, като още преди почивката се наложи ставата му да бъде бинтована от медицинския щаб.

От футболната централа на Унгария направиха изявление в социалните мрежи относно ситуацията:

„Доминик Собослай, който бе сменен в 69-ата минута на вчерашния двубой на Ливърпул, днес преминава медицински изследвания съгласно установения протокол за такива случаи. Ще информираме обществеността за развитието веднага щом има яснота!“

След края на мача мениджърът Андони Ираола коментира състоянието на унгарския полузащитник, признавайки, че клубът и националният селекционер трябва да бъдат изключително внимателни с натоварването му.

„Дом определено не беше на сто процента през второто полувреме. Предстои да разберем какво е положението. Последното, от което имаме нужда в момента, е да губим играчи по време на мачовете на националните тимове. В последната международна пауза останахме без трима ключови футболисти — Алекс Исак, Коди Гакпо и Дом. Смятам, че коляното му беше леко преразтегнато. Знам, че той ще направи всичко по силите си, за да отиде на лагера, тъй като обожава да играе за родината си, но медицинските лица трябва да направят детайлен анализ.“

Въпреки създалото се напрежение около травмата, самият Собослай не спомена здравословния си проблем в публикацията си в Инстаграм след срещата, обръщайки се към феновете с оптимистично послание: „Добър начин да посрещнем паузата. До скоро, червени!“

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