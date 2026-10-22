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Бислимов: Ако играем, както срещу Левски, няма да имаме проблеми срещу нито един отбор във Втора лига

  • 22 окт 2026 | 13:46
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Бислимов: Ако играем, както срещу Левски, няма да имаме проблеми срещу нито един отбор във Втора лига

Спартак (Плевен) приема Етър в среща от 13-ия кръг на Втора лига. Двубоят е утре, 23 октомври, от 18:00 часа на градския стадион в Ловеч. Сблъсъкът идва пет дни след мача на плевенчани срещу шампиона Левски, в който тимът се представи изключително добре, но отстъпи с 0:2.

Левски се справи със Спартак (Плевен) пред отличната атмосфера в Ловеч
Левски се справи със Спартак (Плевен) пред отличната атмосфера в Ловеч

"Срещу Левски отново се прояви голямата ни слабост - да не успяваме да вкараме положенията си и да получим елементарни голове. Ако играем така и в нашата лига, няма да имаме проблеми срещу нито един отбор", каза старши треньорът на тима Красимир Бислимов.

Сега за Спартак предстои задачата да се изправи срещу 11-ия в класирането Етър, който също направи силен мач за Sesame Купа на България. Плевенчани трябва да преследват успеха, за да излязат от опасната зона.

"Чака ни здрав мач, в който ще направим всичко възможно, за да победим. Наясно сме с качествата на съперника. Двубоят ще бъде много по-различен от предходния ни. Важното е да не вирнем носовете, да играем добре, правилно и да си вкарваме положенията. Победим ли, ще бъде много добре за нас", добави специалистът.

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