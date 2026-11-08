Лил излъга Рен като гост и се изкачи на второто място в Лига 1

Отборът на Лил постигна ценна победа с 2:1 при визитата си на Рен в среща от десетия кръг на Лига 1. С този втори пореден успех „песовете“ събраха актив от 21 точки и заеха втората позиция във временното класиране.
Гостите поведоха в резултата в 28-ата минута, когато точен бе Сориба Диауне. Домакините обаче реагираха бързо и само четири минути по-късно Булае Диа възстанови равенството. Развръзката настъпи в 68-ата минута – Диауне се отличи и с асистенция, а Нейтън Нгой реализира победния гол за Лил.
Загубата е първа за състава на Рен пред собствена публика през настоящата кампания, като отборът остава на пето място в таблицата с 16 спечелени точки.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages