Лил излъга Рен като гост и се изкачи на второто място в Лига 1

Отборът на Лил постигна ценна победа с 2:1 при визитата си на Рен в среща от десетия кръг на Лига 1. С този втори пореден успех „песовете“ събраха актив от 21 точки и заеха втората позиция във временното класиране.

Гостите поведоха в резултата в 28-ата минута, когато точен бе Сориба Диауне. Домакините обаче реагираха бързо и само четири минути по-късно Булае Диа възстанови равенството. Развръзката настъпи в 68-ата минута – Диауне се отличи и с асистенция, а Нейтън Нгой реализира победния гол за Лил.

90’｜1⃣-2⃣ FT. THREE POINTS! ✅😍 Soriba Diaoune + Nathan Ngoy with the goals! 🤩 #SRFCLOSC @NBFootball https://t.co/uitsj5Dv7H — LOSC (@LOSC_EN) November 8, 2026

Загубата е първа за състава на Рен пред собствена публика през настоящата кампания, като отборът остава на пето място в таблицата с 16 спечелени точки.

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Снимки: Gettyimages