Рен спря победната серия на Олимпиакос

Рен сложи край на победната серия на Олимпиакос, но не успя да спечели в изтеглен мач от Лига Европа. Срещата във Франция завърши 0:0. Гръцкият гранд бе записал девет поредни победи във всички турнири, като три от тях бяха във втория по сила турнир на УЕФА.

Тимът на Иманол Алгуасил стартира по-добре двубой и можеше рано да поведе, он удар с глава на Армандо Гонсалес мина покрай вратата. Вратарят на домакините Брис Самба трябваше да се намесва след изтрели на Густаво Пуерта и Леон Бейли. Рен постепенно изравни играта и създаде някои положения. Удар с глава на Чарли Кресуел бе спасен от Ортега, а Шимански от малък ъгъл прати топката във външната страна на мрежата. Домакините имаха късмет малко преди почивката, когато Ониемаечи отклони топката в собствената си мрежа, но попадението бе отменено поради засада на Муса Тамари в по-ранна част на атаката.

💫 Coup de sifflet final au Roazhon Park ! Coup d'arrêt pour l'Olympiakos, des regrets pour les Rennais, qui ont poussé en fin de rencontre : 0-0 score final. Notre direct ► https://t.co/VVMbczM7oO https://t.co/c0VBweUAmA — RMC Sport (@RMCsport) November 4, 2026

Французите имаха предимство в началото на втората част. Браян Рейнолдс пробва удар от много сложен ъгъл, а топката мина малко над вратата. Гостите стигнаха до възможност, когато резервата Роман Яремчук стреля с глава, но не достатъчно точно. В самия край на среата Рен можеше да стигне до победата след хубав удар на Валентeн Ронжие, но блестяща намеса на Ортега предотврати това и донесе точка на гърците.

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Снимки: Imago