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Рен спря победната серия на Олимпиакос

  • 4 ное 2026 | 20:43
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Рен спря победната серия на Олимпиакос

Рен сложи край на победната серия на Олимпиакос, но не успя да спечели в изтеглен мач от Лига Европа. Срещата във Франция завърши 0:0. Гръцкият гранд бе записал девет поредни победи във всички турнири, като три от тях бяха във втория по сила турнир на УЕФА.

Тимът на Иманол Алгуасил стартира по-добре двубой и можеше рано да поведе, он удар с глава на Армандо Гонсалес мина покрай вратата. Вратарят на домакините Брис Самба трябваше да се намесва след изтрели на Густаво Пуерта и Леон Бейли. Рен постепенно изравни играта и създаде някои положения. Удар с глава на Чарли Кресуел бе спасен от Ортега, а Шимански от малък ъгъл прати топката във външната страна на мрежата. Домакините имаха късмет малко преди почивката, когато Ониемаечи отклони топката в собствената си мрежа, но попадението бе отменено поради засада на Муса Тамари в по-ранна част на атаката.

Французите имаха предимство в началото на втората част. Браян Рейнолдс пробва удар от много сложен ъгъл, а топката мина малко над вратата. Гостите стигнаха до възможност, когато резервата Роман Яремчук стреля с глава, но не достатъчно точно. В самия край на среата Рен можеше да стигне до победата след хубав удар на Валентeн Ронжие, но блестяща намеса на Ортега предотврати това и донесе точка на гърците.

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Снимки: Imago

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