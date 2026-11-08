Локо (Мездра) с категоричен успех

Във Враца, Локомотив (Мездра) надигра като домакин едноименния тим на град Левски с 3:0. Срещата е от 12-ия кръг на Северозападната Трета лига. Селекцията на Николай Нинов наклони чувствително везните в своя полза само за няколко минути преди средата на първото полувреме. Теодор Симеонов откри резултата, четвърт час след началото. Скоро Сергей Георгиев удвои. След почивката Валдемар Асенов изпълни дузпа, но топката се отби в гредата. По-късно, той се реабилитира като вкара третия гол в мача. Още положения създадоха „железничарите“.

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