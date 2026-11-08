Кале Рованпера не се отказва от мечтата си за пистови състезания

Финландската звезда Кале Рованпера отново ще се състезава в Световния рали шампионат, след като от Тойота официално потвърдиха, че той ще бъде зад волана на GR Yaris Rally1 през следващия сезон. Двукратният световен първенец обаче няма да вземе участие във всички 15 кръга от календара на WRC.

Очаква се Рованпера да стартира в около шест или седем ралита, което ще му позволи да комбинира ангажиментите си с паралелна програма на писта. Въпреки че Тойота се състезава в Световния шампионат за издръжливост, финландецът може да предпочете да натрупа опит в малко по-ниска категория състезания със закрити колела, като в миналото той вече кара в Порше Карера Къп Бенелюкс.

Have you picked your favourite yet? https://t.co/WQNQP6xfSX explains the thinking behind this groundbreaking approach from @TGR_WRC 👉 https://t.co/SVvvB9c4pc #WRC | #ToyotaGAZOORacing https://t.co/BRofTOzuID — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 6, 2026

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„На този етап няма какво толкова да добавя, тъй като все още нищо не е окончателно решено. Засега имаме само няколко идеи, но съм убеден, че ще се опитаме да сглобим някаква програма“, сподели Рованпера.

Плановете му за участие в японските серии Супер Формула бяха прекратени заради високото гравитационно претоварване, довело до проблеми с позиционен световъртеж. Самият пилот призна, че състоянието му е било по-сериозно, отколкото бе обявено първоначално в публичното пространство. В автомобилите със закрити колела обаче натоварванията са значително по-ниски и подобен проблем не би трябвало да възникне.

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По време на обявяването на договора си за рали шампионата Рованпера подчерта, че пред него има няколко различни варианта за изяви на писта. Окончателното решение вероятно ще бъде взето най-късно през декември, за да остане време и за провеждане на тестове.

„GT състезанията винаги са ми се стрували много естествени, а и вече имам известен опит в тях. Харесва ми и определено бих искал да се състезавам там отново - коментира Рованпера. - Ще видим дали ще намерим подходяща възможност в тази насока. Както вече казах, все още нищо не е сигурно, но опциите пред нас не липсват.“

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Снимки: Gettyimages