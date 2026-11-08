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Невен Венков: Рутинна победа

  • 8 ное 2026 | 09:42
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Невен Венков: Рутинна победа

Черноломец (Попово) надигра категорично – 3:0 гостуващия му Фратрия II (Варна). Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноломец без проблеми с дубъла на Фратрия
Черноломец без проблеми с дубъла на Фратрия

Невен Венков, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Рутинна победа. Мисля, че резултатът отговаря напълно на случилото се на терена, защото бяхме по-добрият отбор. Доминирахме през цялото време, имаше желание, имаше старание и логично постигнахме целта си в тази среща. Поздравления за момчетата, доволни сме от всички – още повече, че някои от тях са с болки и невъзстановени напълно, но стискат зъби и се представят повече от добре“.

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