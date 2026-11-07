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  2. Бенковски (Исперих)

Димитър Трендафилов: Резонна победа

  • 7 ное 2026 | 21:45
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Димитър Трендафилов: Резонна победа

Бенковски (Исперих) спечели гостуването си на Олимпик (Варна) с 3:1. Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Бенковски се справи с Олимпик
Бенковски се справи с Олимпик

Димитър Трендафилов, треньор на Бенковски коментира пред клубния сайт.

„Една от резонните победи за нас, макар домакините да опитаха да ни затруднят, особено с действията си в защита. Играхме добре, изчакахме моментите си и отбелязахме головете. Хубавото е, че поведохме в края на първото полувреме и имахме преднина на почивката. При 0:2 домакините върнаха един гол, но ние бързо – само след две минути, реализирахме за 3:1 и нямаше интрига до края на мача. Получи се коректен двубой, за което поздравявам и отбора на домакините“.

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