Български талант се разписа срещу Ювентус в дербито на Торино в U17

Томи Хаджиев отбеляза гол за Торино при равенството 2:2 срещу Ювентус в градското дерби при юношите до 17 години. Българският защитник изигра цял мач, след като в предишния кръг дебютира срещу Ентеля.

Маринели откри резултата за „биковете“, след като напредна с топката и се разписа с удар от границата на наказателното поле. След това Хаджиев се включи в атака при центриране и с глава насочи топката към далечната греда за 2:0.

Освен с попадението си, българинът се отличи с важни намеси в защита, добро разчитане на играта и силно представяне във въздушните единоборства.

Роден български талант премина в Торино

Торино обаче не успя да задържи преднината си. Ювентус заличи изоставането си, като изравнителният гол падна в 90-ата минута.

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