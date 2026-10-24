Автогол не спря Торино от победа срещу Монца, Антов отново резерва

Отборът на Торино записа победа с 3:2 срещу Монца в първи мач от осмия кръг на италианската Серия А.

"Биковете" успяха поне временно да се изкачат в зона "Европа", след като спечелиха за трети пореден път, както и в четвърти последователен мач не загубиха. Новаците пък са на три точки пред зоната на изпадащите.

TERZA VITTORIA DI FILA! LA VINCIAMO INSIEME A VOI ❤️‍🔥🫂🐂 #TorinoMonza https://t.co/LjBHtsteEB — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 23, 2026

Валентин Антов остана на резервната скамейка и не записа минути.

Торо поведе в 39-ата минута с гол на Киан Фитц-Джим. В добавеното време на първата част съдията не отсъди дузпа за гостите, а ВАР не промени решението му.

Така още в 47-ата минута гостите от Монца изравниха чрез Густаво Варела и върнаха мача в изходни позиции.

В 61-вата минута Рафик Белгали върна аванса на своите, които този път задържаха преднината и дори дръпнаха с два гола аванс. Това се случи в 72-рата минута, когато Никола Влашич също вкара и доближи момчетата от Северна Италия до нови три точки.

В 4-ата минута на добавеното време възпитаниците на Игнацио Абате за миг изпитаха колебания заради автогола на Нейтън Патерсън, но това нямаше пагубни последствия и северняците прибраха всичко.

Grazie. Ci vediamo martedì❤️‍🔥🐂 https://t.co/yMXmiWstRr — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 23, 2026

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