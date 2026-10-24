Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Торино

Автогол не спря Торино от победа срещу Монца, Антов отново резерва

  • 24 окт 2026 | 00:39
  • 211
  • 0
Автогол не спря Торино от победа срещу Монца, Антов отново резерва

Отборът на Торино записа победа с 3:2 срещу Монца в първи мач от осмия кръг на италианската Серия А.

"Биковете" успяха поне временно да се изкачат в зона "Европа", след като спечелиха за трети пореден път, както и в четвърти последователен мач не загубиха. Новаците пък са на три точки пред зоната на изпадащите.

Валентин Антов остана на резервната скамейка и не записа минути.

Торо поведе в 39-ата минута с гол на Киан Фитц-Джим. В добавеното време на първата част съдията не отсъди дузпа за гостите, а ВАР не промени решението му.

Така още в 47-ата минута гостите от Монца изравниха чрез Густаво Варела и върнаха мача в изходни позиции.

В 61-вата минута Рафик Белгали върна аванса на своите, които този път задържаха преднината и дори дръпнаха с два гола аванс. Това се случи в 72-рата минута, когато Никола Влашич също вкара и доближи момчетата от Северна Италия до нови три точки.

В 4-ата минута на добавеното време възпитаниците на Игнацио Абате за миг изпитаха колебания заради автогола на Нейтън Патерсън, но това нямаше пагубни последствия и северняците прибраха всичко.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Първото докосване на Бербатов е най-доброто в историята, смятат Гари Невил и негови колеги

Първото докосване на Бербатов е най-доброто в историята, смятат Гари Невил и негови колеги

  • 23 окт 2026 | 20:50
  • 5075
  • 14
Стана ясно кога точно Роналдиньо ще се завърне на терена

Стана ясно кога точно Роналдиньо ще се завърне на терена

  • 23 окт 2026 | 20:23
  • 4934
  • 3
Компани е в болница заради припадък след тренировка на Байерн

Компани е в болница заради припадък след тренировка на Байерн

  • 23 окт 2026 | 19:32
  • 9411
  • 118
Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

  • 23 окт 2026 | 18:50
  • 12247
  • 26
Де Дзерби: Лошата статистика на Тотнъм срещу Челси е отлична мотивация

Де Дзерби: Лошата статистика на Тотнъм срещу Челси е отлична мотивация

  • 23 окт 2026 | 18:11
  • 959
  • 0
Андре Онана се размина без наранявания след верижна катастрофа в Турция

Андре Онана се размина без наранявания след верижна катастрофа в Турция

  • 23 окт 2026 | 18:08
  • 1308
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)

ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)

  • 23 окт 2026 | 20:52
  • 18926
  • 68
Георги Костадинов: Искаме да си заслужим уважението на отборите в Европа

Георги Костадинов: Искаме да си заслужим уважението на отборите в Европа

  • 23 окт 2026 | 16:38
  • 13229
  • 76
"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

  • 23 окт 2026 | 14:30
  • 16539
  • 86
Ранен удар на Марек и отговор на Йорданов донесоха реми в Сандански

Ранен удар на Марек и отговор на Йорданов донесоха реми в Сандански

  • 23 окт 2026 | 17:22
  • 10584
  • 8
Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

  • 23 окт 2026 | 18:50
  • 12247
  • 26
Първото докосване на Бербатов е най-доброто в историята, смятат Гари Невил и негови колеги

Първото докосване на Бербатов е най-доброто в историята, смятат Гари Невил и негови колеги

  • 23 окт 2026 | 20:50
  • 5075
  • 14