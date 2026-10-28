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Макс Верстапен пропуска първата тренировка в Мексико, ето кой го сменя

  • 28 окт 2026 | 17:37
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Отборът на Ред Бул потвърди, че Аюму Иваса ще седне в болида на Макс Верстапен по време на първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити в петък.

За японеца това ще бъде четвърто участие в петъчна сесия този сезон и трето такова с Ред Бул. По-рано той замени Исак Хаджар в Барселона и Верстапен на „Монца“, а на „Ред Бул Ринг“ в Австрия кара на мястото на Лиам Лоусън в Рейсинг Булс.

След тренировката в Мексико, Верстапен няма да трябва да пропуска повече сесии до края на сезона. Според правилата във Формула 1, всеки титулярен пилот трябва да отстъпи своята кола си на новобранец в поне две петъчни тренировки в рамките на сезона. Единственото реално изключение от това правило са самите новаци, които имат титулярни позиции, тъй като те сами изпълнят въпросните тренировки в началото на сезона.

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Участието на Иваса в първите 60 минути за подготовка на „Ераманос Родригес“ е пряко свързано и с развитието на Никола Цолов. Българския лъв все още няма потвърдено участие в свободна тренировка, като до края на сезона реално ще има две възможности това да се случи – веднъж в Ред Бул на мястото на Хаджар и веднъж в Рейсинг Булс вместо Лоусън.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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