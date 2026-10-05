Стана ясен жребият за първия кръг на Купата на краля

Днес беше изтеглен жребият за първия кръг в турнира за Купата на краля през сезон 2026/27. Срещите са общо 56 и ще се проведат между 27 и 29 октомври.

В тегленето се включиха всички отбори от Ла Лига с изключение на четирите тима, които ще си оспорват Суперкупа на Испания в началото на януари 2027 година, а именно шампиона Барселона, носителя на Купата Реал Сосиедад, вицешампиона Реал Мадрид и финалиста за Купата Атлетико Мадрид. Така в днешния жребий участваха само два от испанските представители в Шампионската лига. Виляреал ще гостува на петодивизионния Манакор от родния град на Рафаел Надал, в който играе 19-годишният български вратар Николай Страшников, пристигнал от школата на Майорка. Бетис пък ще има визита на четвъртодивизионния Навалкарнеро. Вторият по трофеи в историята на турнира Атлетик Билбао тепърва ще разбере своя съперник, който ще бъде победителят в квалификацията между аматьорските Прат и Сан Рафаел.

🏆 OFICIAL | Estos son todos los emparejamientos de la primera ronda de la Copa del Rey. Disfruten de ella. https://t.co/lZNH04ModN — GRADA B pro (@GradaBpro) October 5, 2026

Пълен жребий на първия кръг за Купата на краля:

Рибадесела - Расинг Сантандер

Ауриенсе - Депортиво Ла Коруня

Саламанка - Селта

Атлетико Калатаюд - Осасуна

Анаитасуна - Алавес

Прат / Сан Рафаел - Атлетик Билбао

Сестао Ривър - Еспаньол

Тавернес - Валенсия

Пинатар - Елче

Спортинг Алкасар - Малага

Таранкон - Леванте

Манакор - Виляреал

Лебрияна - Хетафе

Атлетико Гимар / Спортинг Орталеса - Севиля

Рекреативо Уелва - Райо Валекано

Навалкарнеро- Бетис

Ковадонга - Валядолид

Гихело - Спортинг Хихон

Ларедо - Бургос

Нумансия - Реал Овиедо

Вареа - ФК Андора

Куарте - Жирона

Памплона - Ейбар

Утебо - Сабадел

Кастейоненсе - Алмерия

Алкояно - Майорка

Конкенсе - Кастейон

Побленсе - Сеута

Пуертояно - Албасете

Сиеса - Гранада

Атлетико Балеарес - Елденсе

Тривал Валдерас Алкоркон - Леганес

Алкала - Лас Палмас

Бадахос - Тенерифе

Херес - Кадис

Атлетико Пасо - Кордоба

Янера - Понферадина

Ароса - Понтеведра

Атлетико Тордесияс - Мирандес

Химнастика Сеговиана - Културал и Депортива Леонеса

Коруксо - Самора

Реал Авила - Унионистас де Саламанка

Химнастика де Торелавега - Оуренсе

Пеня Спорт - Уеска

Туделано - Сарагоса

Манреса - Сант Андреу

Каламоча - Европа

Реус - Баракалдо

Аморебиета - Логронес

Клуб Португалете - Реал Унион

Сан Себастиан де лос Рейес - Кориа

Минера - Картахена

Михас Лас Лагунас - Реал Хаен

Антекера - Агилас

Дон Бенито - Екстремадура

Сиудад де Лусена - Райо Махадаонда

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