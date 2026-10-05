Стана ясен жребият за първия кръг на Купата на краля

Днес беше изтеглен жребият за първия кръг в турнира за Купата на краля през сезон 2026/27. Срещите са общо 56 и ще се проведат между 27 и 29 октомври.
В тегленето се включиха всички отбори от Ла Лига с изключение на четирите тима, които ще си оспорват Суперкупа на Испания в началото на януари 2027 година, а именно шампиона Барселона, носителя на Купата Реал Сосиедад, вицешампиона Реал Мадрид и финалиста за Купата Атлетико Мадрид. Така в днешния жребий участваха само два от испанските представители в Шампионската лига. Виляреал ще гостува на петодивизионния Манакор от родния град на Рафаел Надал, в който играе 19-годишният български вратар Николай Страшников, пристигнал от школата на Майорка. Бетис пък ще има визита на четвъртодивизионния Навалкарнеро. Вторият по трофеи в историята на турнира Атлетик Билбао тепърва ще разбере своя съперник, който ще бъде победителят в квалификацията между аматьорските Прат и Сан Рафаел.
Пълен жребий на първия кръг за Купата на краля:
Рибадесела - Расинг Сантандер
Ауриенсе - Депортиво Ла Коруня
Саламанка - Селта
Атлетико Калатаюд - Осасуна
Анаитасуна - Алавес
Прат / Сан Рафаел - Атлетик Билбао
Сестао Ривър - Еспаньол
Тавернес - Валенсия
Пинатар - Елче
Спортинг Алкасар - Малага
Таранкон - Леванте
Манакор - Виляреал
Лебрияна - Хетафе
Атлетико Гимар / Спортинг Орталеса - Севиля
Рекреативо Уелва - Райо Валекано
Навалкарнеро- Бетис
Ковадонга - Валядолид
Гихело - Спортинг Хихон
Ларедо - Бургос
Нумансия - Реал Овиедо
Вареа - ФК Андора
Куарте - Жирона
Памплона - Ейбар
Утебо - Сабадел
Кастейоненсе - Алмерия
Алкояно - Майорка
Конкенсе - Кастейон
Побленсе - Сеута
Пуертояно - Албасете
Сиеса - Гранада
Атлетико Балеарес - Елденсе
Тривал Валдерас Алкоркон - Леганес
Алкала - Лас Палмас
Бадахос - Тенерифе
Херес - Кадис
Атлетико Пасо - Кордоба
Янера - Понферадина
Ароса - Понтеведра
Атлетико Тордесияс - Мирандес
Химнастика Сеговиана - Културал и Депортива Леонеса
Коруксо - Самора
Реал Авила - Унионистас де Саламанка
Химнастика де Торелавега - Оуренсе
Пеня Спорт - Уеска
Туделано - Сарагоса
Манреса - Сант Андреу
Каламоча - Европа
Реус - Баракалдо
Аморебиета - Логронес
Клуб Португалете - Реал Унион
Сан Себастиан де лос Рейес - Кориа
Минера - Картахена
Михас Лас Лагунас - Реал Хаен
Антекера - Агилас
Дон Бенито - Екстремадура
Сиудад де Лусена - Райо МахадаондаДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google