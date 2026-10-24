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Чаби Алонсо: Не показахме нищо, а след червения картон стана още по-трудно

  • 24 окт 2026 | 22:29
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Мениджърът на Челси Чаби Алонсо изрази сериозно разочарование след загубата с 0:2 от Тотнъм на "Стамфорд Бридж". Наставникът на „сините“ подчерта, че отборът не е успял да покаже най-доброто от потенциала си както в отборен, така и в индивидуален план.

„Всички сме разочаровани от резултата. Представянето ни не беше на нужното ниво както като отбор, така и поотделно. Първият им гол беше ключовият момент в мача. С човек по-малко на терена стана изключително трудно, но въпреки това можем да играем далеч по-добре“, заяви специалистът след края на двубоя.

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„Най-важното във футбола са ситуациите пред вратата. Съперникът нямаше много възможности, но същото важеше и за нас. На полувремето говорихме за това, че трябва да запазим търпение и да подходим със зрялост", обясни Алонсо.

"Желанието ни беше да постигнем синхрон в центъра на терена чрез Коул Палмър и Морган Роджърс. Създадохме няколко положения, но като цяло сме длъжни да вдигнем нивото“, анализира испанският специалист.

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Относно автогола на Майк Пендерс треньорът запази колегиален тон и застана зад играча си: „Съчувстваме на всеки в подобни ситуации. Това е отборен труд и обща работа. Трябва просто да вдигнем глави и да продължим напред.“

Запитан за двете официални предупреждения, довели до червения картон на Коул Палмър, Алонсо коментира лаконично: „Не съм гледал повторения на тези моменти".

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Снимки: Gettyimages

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