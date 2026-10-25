Нов теч в Челси: как фентъзи отбор разкри тайна в състава

Челси загуби домакинското си дерби срещу Тотнъм (0:2), а таблоидът „Сън“ разкри, че гостите са разполагали с вътрешна информация от съблекалнята на „сините“. Мениджърът Чаби Алонсо остана озадачен от твърденията, че контузията на един от неговите нападатели – Жоао Педро, е била разкрита чрез онлайн игра за виртуален футбол. Как точно? В интернет се появиха твърдения, че членове на семействата на звезди от Челси са извадили бразилеца от своите отбори във фентъзи лигата на английското първенство.

По този начин от Тотнъм са разбрали за проблема, а мнозина смятат, че това е осигурило предимство на гостите при тактическата подготовка за мача на „Стамфорд Бридж“, спечелен от състава на Роберто Де Дзерби с 2:0. След срещата Алонсо бе попитан на пресконференцията дали се тревожи от факта, че травмата на Педро е станала публично достояние по този начин.

Реакцията на наставника на Челси бе кратка: „Не се увличам по фентъзи футбол, така че не знаех за това“.

От „Сън“ обаче смятат, че „Алонсо ще бъде бесен, ако се потвърди, че някой от футболистите му е споделил информация за Педро с близки или приятели, които след това са я осветили чрез промени в съставите си“.

През миналия сезон на „Стамфорд Бридж“ вече избухна скандал заради изтичане на информация от съблекалнята. Тогава се разбра, че играч е казал на личния си фризьор, че Коул Палмър и Педро няма да играят в предстоящ двубой, а коафьорът е разпространил новината на трети лица, докато тя не стигнала и до съперника.

Срещу Тотнъм отборът на Челси практически сам се победи. Гостите откриха резултата след автогол на Майк Пендерс (77-а мин.), а малко след това получиха и допълнително предимство от Коул Палмър, който си изкара два жълти картона само за 9 минути и остави своите с десет души на терена (81-ва мин.). Матис Тел се възползва от числения превес и оформи крайното 0:2.

Чаби Алонсо: Не показахме нищо, а след червения картон стана още по-трудно

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