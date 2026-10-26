Ираола: Имахме нужда от тази победа

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола изрази задоволство от представянето на своя отбор след домакинската победа над Брайтън. Испанският специалист подчерта значението на силното начало и стабилната игра в защита, като коментира и състоянието на контузения Флориан Вирц.
„Имахме нужда от тази победа у дома, за да я отпразнуваме с привържениците. Играчите се представиха много добре. Започнахме изключително агресивно и точно от такова начало се нуждаехме. Бяхме напълно концентрирани върху това да поведем първи“, заяви Ираола пред Sky Sports.
„Чувството е хубаво и трябва да продължим по същия начин. Харесват ми много неща, които виждам на терена. Някои футболисти се представиха по-добре от други, но това е отбор, на който можеш да имаш доверие“, допълни той.
Пред BBC специалистът изтъкна и добрата организация в защита.
„Искахме да направим силен мач и да запазим суха мрежа. Познаваме Брайтън много добре. Трябваше да се справим с някои центрирания и статични положения, но като цяло бяхме много стабилни.“
Стабилен Ливърпул спря устрема на Брайтън
Ираола коментира и състоянието на Флориан Вирц, който напусна терена заради проблем с глезена.
„Той получи леко усукване на глезена. Не изглежда нещо сериозно, но играем на всеки три дни и не знам дали ще бъде на разположение за следващия мач. Ще видим“, обясни мениджърът.
Наставникът похвали и Роналд Араухо за приноса му към успеха.
„Той заслужава похвалите. Още при първия гол се включи и направи асистенцията. Много съм доволен от него“, завърши Ираола.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages