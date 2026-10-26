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Хюрцелер: Всички на “Анфийлд” видяха, че имаше само един отбор, който се опитваше да спечели мача

  • 26 окт 2026 | 11:59
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Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер направи интересен прочит на загубата на неговия отбор в гостуването на Ливърпул на “Анфийлд”. Мърсисайдци вкараха два ранни гола, след което много умело се защитаваха и играеха на контраатака. Брайтън владееше топката в 65% от времето и според статистиката завърши двубоя с по-голям процент очаквани голове, но всъщност не успя да се върне в мача. Хюрцелер не смята резултата за справедлив, като заяви, че само неговият отбор се е опитвал да бъде креативен и активен.

„Мисля, че всички на стадиона усетиха, че за нас това беше пропусната възможност, тъй като създадохме положения не само след гола или головете, които те отбелязаха“, каза той. „Преди те да вкарат, ние имахме едно-две отлични положения. А днес, мисля, че разликата се състоеше просто в това, че те отбелязаха, а ние – не. Те запазиха вратата си „суха“, защото се защитаваха добре – централните им защитници, крайният бранител Араухо, а също и Керкез. Смятам, че блокираха много удари. Наистина се защитаваха отлично в наказателното поле. На нас ни липсваше такава ефективност.

Мисля, че можехме да постигнем много повече и определено заслужавахме повече. Ако погледнем само представянето, всеки на стадиона видя, че имаше един отбор, който наистина се опитваше да създава положения и да спечели мача – затова трябва да похваля играчите си.

Смятам, че направихме достатъчно - имахме достатъчно възможности на „Анфийлд“, за да създадем ситуации и да отбележим много голове. Днес обаче ни липсваше завършващият удар”, заяви Хюрцелер, за чийто отбор това бе едва втора загуба в първенството от началото сезона.

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Снимки: Imago

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