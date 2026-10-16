Все още не се знае дали ще има рали „Дакар 2027“

Най-голямото офроуд състезание в света - рали „Дакар“ трябва д стартира на 1 януари 2027 година, но все още няма яснота дали ще се състои. Домакин на състезанието е Саудитска Арабия, но заради войната в Близкия изток и ударите, които хутите нанасят на страната, тя започна да губи една след друга големите си международни надпревари.

Първо падна рали „Саудитска Арабия“, което трябваше да се проведе в средата на ноември и да е последен кръг от Световния рали шампионат. ФИА и промоутърът на шампионата анулираха ралито, а сега се чака официално да бъде обявено и отлагането на тридневните състезания Extreme H, които са планирани за края на октомври.

Ford 🆚 Dacia Desert showdown. #Dakar2026 #DakarInSaudi https://t.co/qhzU4rWVgt — DAKAR RALLY (@dakar) January 11, 2026

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През пролетта пък не се проведе Гран При на Саудитска Арабия във Формула 1.

Освен „Дакар“, Саудитска Арабия трябва да приеме и старта на сезона във Формула Е през декември, като засяга няма информация и за това състезание.

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„След събитията от уикенда, информираме ви, че работим заедно с нашите партньори в Саудитска Арабия, за да определим следващите ни стъпки, свързани с организацията на рали „Дакар 2027“. Ще се свържем скоро с вас като имаме отговори. Благодаря ви за разбирането“, това написа на участниците, заявени за ралито директора на надпреварата Давид Кастера.

Събитията от уикенда включват удари на хутите срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд, както и удари срещу други летища в Саудитска Арабия, като при една от атаките в събота загинаха 14 човека, а над 300 са ранени.

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