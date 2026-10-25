ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Лудогорец

ЦСКА ще открие новата "Българска армия" само след броени дни. Анжи вече е готова с тоалета и планира как ще се наслади на събитието, но Йоана набързо и припомни, че преди празненствата има люто дерби между "червените" и Лудогорец. Бързо беше споменат и последния мач на старата "Българска армия", който не завърши добре за "армейците".

Въпреки това Анжи силно вярва в успеха и предвижда кошмарна вечер за гостите, докато Йоана е сигурна, че с Дуа на линия и Йовичевич начело "орлите" няма да имат никакви проблеми да вземат трите точки в София и да покажат, че отново са амбицирани да гонят шампионската титла. Какво още си казаха двете Футболинки, вижте във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg!

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