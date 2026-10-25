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Владо Манчев: ЦСКА е на прав път

  • 25 окт 2026 | 09:13
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Бившият нападател на ЦСКА Владимир Манчев похвали новия треньор Маркус Гиздол и е на мнение, че с него нещата ще се получат.

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"Доволен съм от това, което видях. Отборът игра смело, поддържаше сериозна динамика през целия мач. Естествено, имаше моменти, в които противникът ни натисна. Допуснахме някои грешки, но ми хареса характерът на момчетата - до последно търсехме гола. Равенството е закономерно с оглед показаното от двата отбора. Трябва да отбележим, че Нордселанд е стойностен отбор и никак не е случайно, че няма загуба толкова дълго време у дома.

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Не смятам, че заради терена домакините поеха инициативата след 25-ата минута. ЦСКА добре се адаптира. Да, в някои взаимодействия датчаните имаха предимство, но те са по-обиграният отбор. Ние сме с нов треньор, с нови изисквания. Играчите ги изпълняват доста добре, но все пак има някои детайли, които предстоят да бъдат доусъвършенствани. За мен ЦСКА е на прав път. Естествено, Гиздол няма много време за работа - мачовете са доста за кратък период от време. Появяват се контузии, играчи, които не може да се използват в евротурнирите, но с времето всичко ще се подобрява.

Аз, като безпристрастен наблюдател, мога да кажа, че ми харесва работата на Гиздол. Отборът е агресивен, опитва да пресира високо, прави го на моменти доста успешно. Трудно е да поддържаш такова темпо през целия мач. Има пропуски, особено след почивката започваме да изоставаме, пресата се поразпокъсва. Но това е съвсем нормално с оглед на усилията, които влагат всички. Някои играчи са с нарушена подготовка, други се присъединиха по-късно. Нужно е време и търпение да се изградят взаимодействията и изпълнителите да свикнат със стила.

Приветствам инициативата за всяко гостуване с отбора да пътуват хора, допринесли с нещо за червената кауза. По наше време също имаше такава традиция. Благодаря и на ръководството, че ни поканиха, преживяването беше страхотно.

Не бързам за завръщане край тъчлинията. Искам при следващото предизвикателство да мога да работя малко по-сериозно и по-дълго. На последните две места (б.р. - в Миньор Перник и Берое) поради една или друга причина не направих това, което бях замислил. На този етап не бързам", заяви Манчев пред "Тема Спорт"

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