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Ман Сити трудно би спечелил титлата с грешките на Донарума и Геи

  • 25 окт 2026 | 09:54
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Победната серия на Манчестър Сити от началото на сезона в Премиър лийг приключи внезапно срещу Астън Вила, а мениджърът Енцо Мареска е изправен пред сериозни проблеми в защита, които трябва да разреши.

Астън Вила за пореден път удари Ман Сити на “Вила Парк”, нанасяйки първа загуба на “гражданите” в Премиър лийг
Астън Вила за пореден път удари Ман Сити на “Вила Парк”, нанасяйки първа загуба на “гражданите” в Премиър лийг

Двата гола на Николас Джаксън при домакинската победа на Астън Вила с 2:1 означават, че Сити е успял да запази вратата си суха само веднъж в последните шест мача. Особено притеснителна е формата на вратаря Джанлуиджи Донарума и защитника Марк Геи. От началото на миналия сезон само осем футболисти са допуснали повече грешки, довели директно до голове във Висшата лига, отколкото Донарума и Геи, които имат по три подобни грешки.

За последно Сити не допусна гол при впечатляващата си победа над Ливърпул преди две седмици. В мачовете преди и след този успех обаче отборът получаваше попадения срещу съперници от различен калибър — от носителя на Шампионската лига Пари Сен Жермен до борещия се за оцеляване в Премиър лийг Съндърланд. Мареска беше принуден да изпробва различни комбинации в защитата срещу Астън Вила, но както някога каза легендарният сър Алекс Фъргюсън: „Атаката печели мачове, защитата печели титли.“

Арсенал настигна Манчестър Сити след доминация в дъждовен Лондон
Арсенал настигна Манчестър Сити след доминация в дъждовен Лондон

Макар сезонът все още да е в началната си фаза и Сити със сигурност да остане сред първите два отбора в класирането след края на уикенда, „гражданите“ трябва да стабилизират отбраната си, ако искат да запазят тези позиции. За разлика от тях, основният конкурент за титлата Арсенал се изравни по точки на върха в класирането по-късно през деня след убедителна домакинска победа с 2:0 над Евертън.

„Артилеристите“ са допуснали едва пет гола в осем мача, а попаденията в съботния двубой бяха дело на централните защитници Езри Конса и Габриел. Това беше втори пореден мач без допуснат гол във Висшата лига за футболистите на Микел Артета, които освен това все още очакват завръщането на централния защитник Уилям Салиба в състава.

Мареска: Не заслужавахме да загубим, създадохме много положения
Мареска: Не заслужавахме да загубим, създадохме много положения

Единствено Манчестър Юнайтед е печелил титлата във Висшата лига с по-висок среден брой допуснати голове на мач от настоящия показател на Манчестър Сити — 1,13.

„Червените дяволи“ са ставали шампиони със средно 1,16 допуснати гола на среща през сезон 1996/97 и 1,18 през сезон 1999/2000.

За сравнение, Арсенал допуска средно едва 0,625 гола на мач през настоящата кампания.

Коментар на Самун Хафез за bbc.com

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Снимки: Gettyimages

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